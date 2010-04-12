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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7312731373147315

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:26

Re: Валютный рынок в контексте

я не вижу где написано про выходы НБУ, покажите мне?
Последние торги этого года по доллару завершены.
16:00 27.7000 / 27.7400 Торги по доллару на минимальной активности. Идут единичные сделки по лотам до 100-200 тысяч долларов при равенстве спроса и предложения.
15:00 27.7000 / 27.7400 Торги по доллару к 15 часам вошли в фазу постепенного снижения оборотов. Идут единичные сделки по лотам до 500 тысяч долларов при небольшом превышении спроса над предложением.
14:00 27.7000 / 27.7400 Торги по доллару после обеда начали постепенно снижать свою активность. Идут сделки по лотам до 300 тысяч долларов при небольшом превышении спроса над предложением.
13:00 27.6900 / 27.7200 Торги по доллару перед обедом на пике активности. Спрос и предложение в шатком равновесии. Идут сделки по лотам до 1 млн долларов.
12:00 27.6900 / 27.7200 На торгах по доллару происходит быстрая смена то превышения предложения над спросом, то наоборот - спроса над предложением. Мелкие сделки в большом количестве формируют разнонаправленное движение по курсу в течении последнего часа. На 12 часов - преобладает спрос, что опять вздернуло котировки. Идут операции по лотам от 10 тысяч до 1 млн долларов.Справочный курс Нацбанка на 12 часов зафиксирован на отметке 27,6798 гривен за доллар.
11:00 27.6500 / 27.6800 Торги по доллару активны с самого утра. Спрос превышает предложение, что подтянуло котировки вверх.Идут операции по лотам до 1 млн долларов.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:27

Re: Валютный рынок в контексте

хватит фантазировать- НБУ СЕГОДНЯ НЕ ВЫХОДИЛ НА МЕЖБАНК, это ВАШИ ИЛЛЮЗИИ
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:28

  ivanbotanloh написав:хватит фантазировать- НБУ СЕГОДНЯ НЕ ВЫХОДИЛ НА МЕЖБАНК, это ВАШИ ИЛЛЮЗИИ

Прочитайте зелені букви.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

я читал, где там про НБУ? ДС только про наличку писал
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:35

  ivanbotanloh написав:а завтра рабочий банковский день?


Что-то вас нынче много и большей частью не по делу...

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