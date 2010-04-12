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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7313731473157316>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:27

Re: Валютный рынок в контексте

хватит фантазировать- НБУ СЕГОДНЯ НЕ ВЫХОДИЛ НА МЕЖБАНК, это ВАШИ ИЛЛЮЗИИ
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:28

  ivanbotanloh написав:хватит фантазировать- НБУ СЕГОДНЯ НЕ ВЫХОДИЛ НА МЕЖБАНК, это ВАШИ ИЛЛЮЗИИ

Прочитайте зелені букви.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

я читал, где там про НБУ? ДС только про наличку писал
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:35

  ivanbotanloh написав:а завтра рабочий банковский день?


Что-то вас нынче много и большей частью не по делу...

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:38

  Перес де Куэльяр написав:
  twin написав:Таке закриття міжбанку дає роздуми на довгі вихідні, якщо попиту не буде,то спускатись є куди..

Як пише ДС, велика імовірність присутності зелених «Биків» на МБ 3 січня, та і навіщо вниз .

*Відправлено з Чату

Навіщо вниз? А навіщо в кінці грудня було спускатись на 27,45 :roll: Чудесії можуть продовжитись...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:49

Главные события 28 декабря на межбанке:
1) Рост курса доллара с утренних 27,58/27,65 гривен до 27,71/27,76 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был вынужден продать 15 млн долларов через Matching по цене 27,70 гривен, чтобы сбить ажиотаж. Кроме этого, чтобы окончательно успокоить рынок -регулятор выставил психологический порог еще одного своего такого же предложения по продажам в «тихом» формате на уровне в 27,80 гривен;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке в 27,6798 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 29 декабря и сразу до 3 января установлен на уровне 27,688264.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:52

  tea написав:
  Vitalych-new написав:
  tea написав:Іване - курс традиційно в останні дні грудня зростає.Ви немов тільки народились?


пока он только возвращается туда, где должен быть - выше 28

Майже згоден з Вами.
Бо по бюджету він повинен бути вище 29.


курс в бюджете то до одного места - его ж "неспециалисты" пишут, их предсказания точно от балды, как и ЭОК по 23 от Алекса 2006-го :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:23

Re: Валютный рынок в контексте

Извиняюсь за офф , есть ли в настройках фича , что бы при заходе на форум заходить на последнее не прочитанное сообшение в теме ? Если да , как инициализировать?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:27

Дело пахнет керосином.
Думал скупить по 27,4 пришлось срочно брать по 27,8
Все равно к 31/01 за 30 будет.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:30

Небольшое уточнение: по 27,70 сегодня Нацбанк налил порядка 30 млн.
По 27,80 стояла заявка на продажу, но желающих по такой цене прибарахлиться не нашлось.
Таким образом, Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит. И нальет столько, сколько надо. Народ понял.
Искатель
 
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