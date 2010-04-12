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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:27
Re: Валютный рынок в контексте
хватит фантазировать- НБУ СЕГОДНЯ НЕ ВЫХОДИЛ НА МЕЖБАНК, это ВАШИ ИЛЛЮЗИИ
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:28
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:32
Re: Валютный рынок в контексте
я читал, где там про НБУ? ДС только про наличку писал
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:35
Что-то вас нынче много и большей частью не по делу...
US
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:38
Навіщо вниз? А навіщо в кінці грудня було спускатись на 27,45 Чудесії можуть продовжитись...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:49
Главные события 28 декабря на межбанке:
1) Рост курса доллара с утренних 27,58/27,65 гривен до 27,71/27,76 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был вынужден продать 15 млн долларов через Matching по цене 27,70 гривен, чтобы сбить ажиотаж. Кроме этого, чтобы окончательно успокоить рынок -регулятор выставил психологический порог еще одного своего такого же предложения по продажам в «тихом» формате на уровне в 27,80 гривен;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке в 27,6798 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 29 декабря и сразу до 3 января установлен на уровне 27,688264.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:52
курс в бюджете то до одного места - его ж "неспециалисты" пишут, их предсказания точно от балды, как и ЭОК по 23 от Алекса 2006-го
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:23
Re: Валютный рынок в контексте
Извиняюсь за офф , есть ли в настройках фича , что бы при заходе на форум заходить на последнее не прочитанное сообшение в теме ? Если да , как инициализировать?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:27
Дело пахнет керосином.
Думал скупить по 27,4 пришлось срочно брать по 27,8
Все равно к 31/01 за 30 будет.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:30
Небольшое уточнение: по 27,70 сегодня Нацбанк налил порядка 30 млн.
По 27,80 стояла заявка на продажу, но желающих по такой цене прибарахлиться не нашлось.
Таким образом, Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит. И нальет столько, сколько надо. Народ понял.
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