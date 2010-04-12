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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7313731473157316

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:32

  Искатель написав:Небольшое уточнение: по 27,70 сегодня Нацбанк налил порядка 30 млн.
По 27,80 стояла заявка на продажу, но желающих по такой цене прибарахлиться не нашлось.
Таким образом, Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит. И нальет столько, сколько надо. Народ понял.


"Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит" сегодня
в новом году посмотрим
всех форумчан с наступающим, отчалю-ка я на корпоратив 8)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:35

А компенсацию ПДВ похоже тормознули , по состоянию на сегодняшнее утро было компенсировано всего 7 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:39

  Vitalych-new написав:
  Искатель написав:Небольшое уточнение: по 27,70 сегодня Нацбанк налил порядка 30 млн.
По 27,80 стояла заявка на продажу, но желающих по такой цене прибарахлиться не нашлось.
Таким образом, Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит. И нальет столько, сколько надо. Народ понял.


"Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит" сегодня
в новом году посмотрим
всех форумчан с наступающим, отчалю-ка я на корпоратив 8)

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:)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:06

  ukrprom2014 написав:Дело пахнет керосином.
Думал скупить по 27,4 пришлось срочно брать по 27,8
Все равно к 31/01 за 30 будет.

По 30 будете продавати...чи чекатимете ще дорожчого?
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