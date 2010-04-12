Искатель написав:Небольшое уточнение: по 27,70 сегодня Нацбанк налил порядка 30 млн. По 27,80 стояла заявка на продажу, но желающих по такой цене прибарахлиться не нашлось. Таким образом, Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит. И нальет столько, сколько надо. Народ понял.
"Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит" сегодня в новом году посмотрим всех форумчан с наступающим, отчалю-ка я на корпоратив
Искатель написав:Небольшое уточнение: по 27,70 сегодня Нацбанк налил порядка 30 млн. По 27,80 стояла заявка на продажу, но желающих по такой цене прибарахлиться не нашлось. Таким образом, Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит. И нальет столько, сколько надо. Народ понял.
"Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит" сегодня в новом году посмотрим всех форумчан с наступающим, отчалю-ка я на корпоратив
ukrprom2014 написав:Дело пахнет керосином. Думал скупить по 27,4 пришлось срочно брать по 27,8 Все равно к 31/01 за 30 будет.
По 30 будете продавати...чи чекатимете ще дорожчого?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.