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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7314731573167317>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:35

А компенсацию ПДВ похоже тормознули , по состоянию на сегодняшнее утро было компенсировано всего 7 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:39

  Vitalych-new написав:
  Искатель написав:Небольшое уточнение: по 27,70 сегодня Нацбанк налил порядка 30 млн.
По 27,80 стояла заявка на продажу, но желающих по такой цене прибарахлиться не нашлось.
Таким образом, Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит. И нальет столько, сколько надо. Народ понял.


"Нацбанк четко обозначил цену, выше которой не пустит" сегодня
в новом году посмотрим
всех форумчан с наступающим, отчалю-ка я на корпоратив 8)

Зображення
:)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:06

  ukrprom2014 написав:Дело пахнет керосином.
Думал скупить по 27,4 пришлось срочно брать по 27,8
Все равно к 31/01 за 30 будет.

По 30 будете продавати...чи чекатимете ще дорожчого?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:13

Минимумы:
апрель - июнь 2016: 24,89/24,60
август 2017: 25,75/25,50
май 2018: 26,1/25,85
Максимумы:
февраль 2016: 27,37/26,82
январь 2017: 27,7/27,21
декабрь 2017: 28,2/27,76
август - ноябрь 2018: 28,35/28,03
взято с графика наличного курса на финанс UA
возможна небольшая неточность, но в целом видна динамика и возможно спрогнозировать на 2019г
паникёрам совет не паниковать :)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 28 гру, 2018 19:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:18

В нас знову валить сніг. :evil:
Завтра зранку четвертий день поспіль чистити сніг,не менше трьох годин. :evil:

Йолочка мнє нравіцца? :evil:
Йолочка,б***,мнє нравіцца? :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:32

Новий рік на...... болоті?

  tea написав:В нас знову валить сніг. :evil:
Завтра зранку четвертий день поспіль чистити сніг,не менше трьох годин. :evil:

Йолочка мнє нравіцца? :evil:
Йолочка,б***,мнє нравіцца? :mrgreen:

... тююююю..... - у туристичному місті Лева вже другий день сіє дощ! - а наступних два дні буде дощ зі снігом!
- отут, "йолочка мне нравіцццо?- йолочка, б***ь, мне нравіцццо????!" :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:43

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Завтра зранку четвертий день поспіль чистити сніг
сніг без солі розчищать?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:51

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Завтра зранку четвертий день поспіль чистити сніг
сніг без солі розчищать?

Так. :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:58

Re: Валютный рынок в контексте

Национальный банк второй день подряд выходит с интервенциями, активно продавая валюту. Вчера регулятор продавал доллар по 27,48 гривен, сегодня - уже по 27,70 гривен. Пока остановить рост курса, вызванный выплатами возмещения НДС экспортерам и другими бюджетными выплатами в последние дни уходящего года, не удается.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:01

  Libo написав:Гусь, утка, баранья нога сейчас по 500-600 грн.
Билет в театр тоже около 500 грн.
Гуси и утки в продаже есть.
В театр на хорошие спектакли все раскуплено на месяц вперед.
8) 8) 8)

Друже - сніг валить четвертий день поспіль.
Ось твій будинок в Полтавській області.
http://www.gorodpavlodar.kz/images/stor ... /dom_4.jpg

А ось будинок твого земляка з Лубенського району.
Фото - позавчоращнє.
Вчора,сьогодні і завтра валитиме сніг.
До ранку - сам димар видно буде. :mrgreen:
Він сидить в будинку вже третій день,дров лишилось ще на добу.Світла немає,бо проводи обірвало,телефон розрядився,інтернет не працює...
Може поїдеш,відкопаєш земляка? :mrgreen:
https://www.chitalnya.ru/upload2/119/83481417177245.jpg
tea
 
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