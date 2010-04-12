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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:35
А компенсацию ПДВ похоже тормознули , по состоянию на сегодняшнее утро было компенсировано всего 7 млрд
Живите своим умом!
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:39
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:06
По 30 будете продавати...чи чекатимете ще дорожчого?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:13
Минимумы:
апрель - июнь 2016: 24,89/24,60
август 2017: 25,75/25,50
май 2018: 26,1/25,85
Максимумы:
февраль 2016: 27,37/26,82
январь 2017: 27,7/27,21
декабрь 2017: 28,2/27,76
август - ноябрь 2018: 28,35/28,03
взято с графика наличного курса на финанс UA
возможна небольшая неточность, но в целом видна динамика и возможно спрогнозировать на 2019г
паникёрам совет не паниковать
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 28 гру, 2018 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:18
В нас знову валить сніг.
Завтра зранку четвертий день поспіль чистити сніг,не менше трьох годин.
Йолочка мнє нравіцца?
Йолочка,б***,мнє нравіцца?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:32
Новий рік на...... болоті?
... тююююю..... - у туристичному місті Лева вже другий день сіє дощ! - а наступних два дні буде дощ зі снігом!
- отут, "йолочка мне нравіцццо?- йолочка, б***ь, мне нравіцццо????!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:43
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:51
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:58
Re: Валютный рынок в контексте
Национальный банк второй день подряд выходит с интервенциями, активно продавая валюту. Вчера регулятор продавал доллар по 27,48 гривен, сегодня - уже по 27,70 гривен. Пока остановить рост курса, вызванный выплатами возмещения НДС экспортерам и другими бюджетными выплатами в последние дни уходящего года, не удается.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:01
Друже - сніг валить четвертий день поспіль.
Ось твій будинок в Полтавській області.
А ось будинок твого земляка з Лубенського району.
Фото - позавчоращнє.
Вчора,сьогодні і завтра валитиме сніг.
До ранку - сам димар видно буде.
Він сидить в будинку вже третій день,дров лишилось ще на добу.Світла немає,бо проводи обірвало,телефон розрядився,інтернет не працює...
Може поїдеш,відкопаєш земляка?
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