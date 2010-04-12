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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7314731573167317

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:08

Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фонда
Кабмин внес изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год, которым уменьшены его собственные доходы и увеличен размер дотации из госбюджета.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1125 от 27 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление Кабмина №8 от 11 января.

В частности, собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшены на 6,54 млрд грн – до 206,92 млрд грн.

При этом поступления от ЕСВ определены в сумме 201,71 млрд грн, что на 6,55 млрд грн меньше изначального плана.

В то же время объем средства государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда увеличены на 10,77 млрд грн – до 150,09 млрд грн.

При этом расходы на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, увеличены на 10,77 млрд грн – до 129,49 млрд грн.
Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2018 год" с целью обеспечения финансирования пенсий. В частности, законом дополнительно выделено 10,77 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда за счет сокращения субвенций местным бюджетам на выплату соцпомощи и дотаций аграриям. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3104511


Получается в декабре
Увелиличили субвенции из бюджета на 10,77 млрд.грн

Для наполнения увеличили займы на 18,45 млрд.грн
Ну и кинули бизнес с ПДВ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:28

  Yuri_61 написав:Национальный банк второй день подряд выходит с интервенциями, активно продавая валюту. Вчера регулятор продавал доллар по 27,48 гривен, сегодня - уже по 27,70 гривен. Пока остановить рост курса, вызванный выплатами возмещения НДС экспортерам и другими бюджетными выплатами в последние дни уходящего года, не удается.

... ну хоч пенсіонери цього року не гравці на валютних просторах! :mrgreen: - того разу їм не дали наперед по дві пенсії в одні руки! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:48

Yuri_61
Вы как-то пропустили 15.01.2018 - 28,70/28,88 с того же графика наличного курса на финанс UA.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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