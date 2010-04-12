Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фонда Кабмин внес изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год, которым уменьшены его собственные доходы и увеличен размер дотации из госбюджета. Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1125 от 27 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.
Документом внесены изменения в постановление Кабмина №8 от 11 января.
В частности, собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшены на 6,54 млрд грн – до 206,92 млрд грн.
При этом поступления от ЕСВ определены в сумме 201,71 млрд грн, что на 6,55 млрд грн меньше изначального плана.
В то же время объем средства государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда увеличены на 10,77 млрд грн – до 150,09 млрд грн.
При этом расходы на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, увеличены на 10,77 млрд грн – до 129,49 млрд грн. Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2018 год" с целью обеспечения финансирования пенсий. В частности, законом дополнительно выделено 10,77 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда за счет сокращения субвенций местным бюджетам на выплату соцпомощи и дотаций аграриям. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3104511
Получается в декабре Увелиличили субвенции из бюджета на 10,77 млрд.грн
Для наполнения увеличили займы на 18,45 млрд.грн Ну и кинули бизнес с ПДВ
Yuri_61 написав:Национальный банк второй день подряд выходит с интервенциями, активно продавая валюту. Вчера регулятор продавал доллар по 27,48 гривен, сегодня - уже по 27,70 гривен. Пока остановить рост курса, вызванный выплатами возмещения НДС экспортерам и другими бюджетными выплатами в последние дни уходящего года, не удается.
... ну хоч пенсіонери цього року не гравці на валютних просторах! - того разу їм не дали наперед по дві пенсії в одні руки!
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