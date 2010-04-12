Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:21

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 18,72 коп., на торгах пятницы упал на 23,33 коп., оказавшись на уровне 27,6883 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 22,40 коп., составил 27,6798 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 28 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,49/27,52 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ поднялась в цене к 27,60/27,65 UAH/USD на покупках доллара импортерами и спекулянтами, поставившими задачу конвертировать гривневые излишки в более надежную валюту.

Накануне Казначейство компенсировало НДС на 2,8 млрд. грн., и участники межбанка решили «пристроить» эти деньги, купив на межбанке доллары.



Спустя 30 минут, сохранив восходящий тренд, «американец» на межбанке вырос до 27,60/27,66, а к 10.46 доллар уже оказался на цифре 27,63/27,65. Остановка роста была вызвана ситуативным преобладанием продаж СКВ, которое уже через 7 минут сменилось доминированием покупок, поднявшим цену около 10.53 к отметке 27,65/27,68 UAH/USD. Новая волна предложения «американца» выровняла рынок в баланс спрос/предложение, позволив СКВ сузить спред до 27,65/27,67 UAH/USD к 11.05.



Относительная стабильность «продержалась» до 11.25, когда выросшая агрессивность покупателей заставила появиться на рынке регулятора, с платформы Matching продавшего $15,0 млн. по 27,70 UAH/USD. Рынок мгновенно «переварил» эту «миниинтервенцию», консолидировав цены СКВ на 27,69/27,71 UAH/USD. С этого часа на межбанке снова установилась относительная стабильность спроса и предложения, продержавшаяся до 12.35 в сопровождении более низких цен (27,68/27,70 UAH/USD).



Очередная активизация покупок доллара подняла цены последнего около 12.40 до уровня 27,70/27,73 UAH/USD. Похоже, упорное стремление спекулянтов «качнуть» рынок надоело регулятору, который не поленился с платформы Matching выставить офера по 27,80 UAH/USD для «самых буйных» игроков.

Похоже, это их успокоило, и установившись после 13.45 Киева цены «американца» на уровне 27,70/27,74 UAH/USD уже не менялись на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,70/27,74 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 28 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,6883 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 декабря, сохранив и углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне, в четверг, Казначейство нарастило объемы компенсации НДС, выдав бизнесу 2,8 млрд. грн., исключив «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, часть появившейся гривневой ликвидности игроки межбанка решили конвертировать в СКВ, сформировав доминирование спроса на доллар, не имевший эквивалентного предложения.



В-третьих, нельзя сказать, чтобы НБУ не готовился к подобному сценарию торгов, накануне разместив свои депосертификаты на сумму 15,825 млрд. грн., «связав» изрядное количество гривни. Однако эти бумаги НБУ были «короткими», всего на одну ночь, overnight, не устранив насыщенность рынка гривней.



В-четвертых, рост курса безналичного «американца» был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 28 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара обрел более выраженный «бычий» тренд, что, как известно, не способствует ликвидности.



Во-вторых, объем притока экспортной выручки из-за рубежа понизился.



В-третьих, получив на руки гривневую ликвидность, экспортеры прекратили «необязательные» продажи валюты ради гривни на текущие расходы.



В-четвертых, долларовые интервенции НБУ были «скромными», не превышая $35,0 млн.



Наличный рынок, глядя на ажитации валютного межбанка, тоже был близок в эту пятницу к подобному состоянию, совершая динамичное ралли в парах доллар=-гривня и евро-гривня. Подобно валютному межбанку, заметно поднимать действующие цены работавшихся валюту дефицит предложения валюты со стороны клиентов. Последние, созерцая динамичное подорожание безналичного «американца», которое не смогли погасить несколько выходов регулятора с долларовыми интервенциями, лишь отчасти замедлив рост курса доллара. отказывались в спешном порядке расставаться с «кровными долларами» по текущим ценам, требуя их повышения. Натурально, дилеры наличного «неформального» рынка «пошли навстречу пожеланиям трудящихся», поднимая более значимые биды в целях обеспечения «приноса», распачиваясь при этом повышением менее значимых оферов, что, судя по всему, не очень смущало «взволнованных» покупателей СКВ.



Синхронное повышение обеих позиций в наличной паре доллар-гривня на большинстве рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь), с одной стороны стимулируя клиентские офера валюты и заставляя задуматься о целесообразности приобретения доллара по выросшей цене потенциальных покупателей, обеспечили итоговое равновесие спроса и предложения по итогам пятницы, позволившее повторить не самые плохие показатели в ликвидности предыдущей сессии.



Исключение, как водится, составило Запорожье, рынок которого завершил пятничную сессии в «перекосе» - здесь спроса на доллар оказалось больше. Тем не менее, ликвидность «перекошенной» «налички» Запорожья оказалась на уровне четверга. Не выше и не ниже.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 15,0-28,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова), офера поднялись на 20,0-25,0 коп. Интересно отметить, что вследствие очевидной недостаточности внутридневного повышения позиции «спрос» в паре доллар-гривня на рынке Запорожья наверняка стало источником итогового перекоса рынка в сторону спроса.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» выросли на 27,0-38,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), позиция «предложение» поднялась на 30,0-37,0 коп.



Поскольку следующая сессия валютного межбанка состоится лишь 03 января, а до этого времени наличный рынок успеет провести как минимум, две сессии, говорить о прогнозных возможностях курсовых хроник наличного рынка в пятницу для ближайших торгов межбанка нет смысла. При этом нельзя не отметить более высокие шансы у «зеленых быков» сохранить свое присутствие на рынке безналичного доллара 03 января 2019 года. Как минимум, на спросе со стороны нерезидентов, у которых в это время должен стартовать сезон репатриации дивидендов.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 28 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 28 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,10 UAH/EUR, рубль – 0,394/0,404 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за роста активности клиентских покупок СКВ, ставших следствием динамичного подорожания безналичного «американца» на межбанке, наши дилеры-«неформалы» были вынуждены оперативно повышать действующие цены. Роста курса также требовали мероприятия по сохранению равновесия покупок и продаж в парах доллар-гривня м евро-гривня.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,83/27,95 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сохранили восходящий тренд по только что перечисленным причинам.

Кроме того, этим повышением дилеры Днепра пытались немного опередить настроения рынка, небезуспешно стараясь сохранить баланс спроса и предложения.



К финишу торгов равновесие покупок и продаж было сохранено, в немалой степени способствуя приличным оборотам – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «неформального» рынка наличных Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 28 декабря биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 25 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 27,0 коп., офера прибавили 33,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,00/28,15 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 28-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за агрессивного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала нуждалось в ценовой поддержке. «Неформалы» днепровского опта поднимали действующие цены в дополуденную часть торгов, отвечая на активный клиентский спрос.



В результате этих мероприятий дилеров опта котировки работавшихся в городе валют по состоянию на 12.15 Киева выросли к 27,83/27,95 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей.

На моменте торговая активность немного выросла. Последнее обеспечилось сохранением баланса спроса и предложения.



После обеда повышение действующих цен было пролонгировано, и это, в отличие от предыдущей сессии, принесло желаемый результат: равновесие спроса и предложения сохранилось, обеспечив приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров «неформального» оптового рынка наличных Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 28 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре прибавили по 25,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 27,0 коп., офера прибавили 33,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 декабря уровнями 31,80/32,10 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы рост бидов на 35,0 коп. на фоне двадцатикопеечного «привеса» оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 50,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 28-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в пятницу «бычьим» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 28-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1454 к $1,1437 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 17 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, заметно (на 35,0 коп. по спросу и на 20,0 коп. по оферам) повысив в течение пятницы наличной пары евро-гривня, проигнорировали эту потерю, в большей степени обратив внимание на внутридневное подорожание наличного «американца», а также учли состоявшееся с полудня до 13.00 Киева ралли пары евро-доллар, «забросившее» евро выше уровня $1,1470.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 28 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1430, пара евро-доллар выросла, уже к 05.00 Киева оказавшись в диапазоне $1,1452-1,1460, который не покидала до 11.00. В этот час случился провал пары до $1,1438, выбираясь из которого евро инициировал ралли, «вознесшее» пару по состоянию на 13.00 Киева на внутридневной максимум $1,1473, где она, впрочем, задержалась недолго, начав коррекцию.

Откат с перерывами затянулся до 18.00 Киева, уронив пару в диапазон $1,1435-1,1445, который она не покидала до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары доллар-иена упал в пятницу с уровня ¥110,92 до ¥110,22 по состоянию на 12.30 Киева.



Пара фунт-иена опустилась с отметки ¥140,29 до ¥139,43.



Курс пары евро-иена упал на 70 пунктов до уровня ¥126,24.



Дилеры отмечают, что в условиях относительно невысокой активности на рынке форекс укреплению курса иены способствует закрытие рисковых позиций в преддверии длительных выходных. Финансовый рынок в Японии, например, откроется только 04 января.



Доходность 10-летних японских гособлигаций сегодня впервые с сентября прошлого года опустилась до отрицательных значений. Ранее Управляющий Банка Японии Курода заявлял, что если доходность облигаций отражает реальную ситуацию в экономике, то поводов для беспокойства нет. Экономисты полагают, что отрицательная доходность гособлигаций не вызывает беспокойства Банка Японии, поскольку тенденция снижения уровня доходности облигаций наблюдается во всем мире.



Министерство финансов Китая заявило, что вступит в 2019 год с новыми предложениями по налоговым реформам. Было отмечено, что для стимулирования производственных компаний и малого бизнеса будет снижен целый ряд налогов и пошлин.



Представитель ЕЦБ Кнот заявил 28-го, что базисный уровень инфляции в регионе по-прежнему «не подает особых признаков жизни». Кнот отметил, что нет никаких оснований ожидать чего-либо большего, нежели незначительного снижения темпов роста экономики в регионе.



Курс доллара США снижается в ходе торгов в пятницу, поскольку волатильность на мировых фондовых рынках в последнее время приводит к повышению спроса на защитные активы.



Евро торгуется к 15.40 Киева в районе $1,1443 против $1,1430 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в районе ¥126,34 по сравнению со ¥126,89 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,39 против ¥111,01 в четверг.



Фунт стерлингов торгуется около $1,2670 против $1,2644 днем ранее и €1,1070 по сравнению с €1,1062 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,24%. С начала текущей недели индекс потерял примерно 0,5%, однако с начала года он вырос на 4,65%.



В пятницу наибольший рост демонстрируют так называемые «активы надежной гавани» - иена и золото, так как возросшая к концу года волатильность на рынках акций нервирует инвесторов.



Кроме того, опасения вызывает приостановка работы правительства США, которая, как ожидается, продлится до начала 2019 года.



Члены Палаты представителей США не планируют на этой неделе проводить голосование для того, чтобы решить вопрос с частичной приостановкой работы правительства (shutdown), заявил секретарь республиканского большинства в нижней палате Стивен Скэлис.



Он также отметил, что, поскольку Палата представителей ожидает решение Сената по бюджету, то всем членам будут высланы уведомления о предстоящем голосовании за 24 часа. Между тем, в четверг Сенат собрался лишь для того, чтобы объявить, что заседания не будет, оно перенесено на понедельник.



Формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения, состоится 31 декабря. Следующая сессия Сената запланирована на 2 января. Таким образом, частичная приостановка работы правительства продлевается.

«Политические проблемы в США заставляют инвесторов избавляться от долларов, - говорят профильные гуру форекса. - Неопределенность вокруг приостановки работы правительства и атаки Трампа на Федрезерв несколько подрывают доверие к доллару».



На торгах в Европе единая валюта торгуется в небольшом «плюсе» по отношению к доллару США. Торги проходят очень импульсивно.



Пара евро-доллар 28 декабря дважды обновила максимум. В обоих случаях цена потом резко падала на 35 пунктов.



При первой коррекции цена снижалась до $1,1431, второй - до $1,1429.



Негативное влияние на пару могли оказать слабые инфляционные показатели Германии. Предварительный декабрьский CPI вышел на отметке 1,7% г/г против прогноза 1,9% и предыдущего значения 2,3%. Показатели важны для ЕЦБ. От их динамики зависит первое повышение ставок.



Наибольший рост к доллару демонстрируют защитные активы швейцарский франк и японская иена. Спрос на них вырос на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем.



На 16.35 Киева евро стоит $1,1463.



На вечер 28-го экономический календарь пустой. Рискнем предположить консолидацию пары евро-доллар консолидацию на более низком уровне в диапазоне $1,1435 – 1,1445.



Приходится после возобновления работы рынков по завершению празднования католического Рождества, констатировать, что падение на рынках активов прекратилось.

Индекс Dow Jones подскочил на торгах 26-27 декабря, закрывшись на отметке 23138 пункта против внутридневного минимума среды на отметке 21712 пункта.



Тем не менее, как мы указывали в предыдущем обзоре, в среду на фоне роста оптимизма пара евро-доллар не инициировала рост, а упала до $1,1342. И только в четверг и утро пятницы состоялся прогнозированный ранее рост евро, сумевший к 13.00 Киева поднять пару евро-доллар к отметке $1,1473.



Авторитетные гуру рынка форекс считают, что стопов выше отметки $1,15 стал близок. Они полагаю, что именно этот спекулятивный фактор срабатывания стоп-приказов у «быков» по доллару на тонком рынке в конце года/начале следующего будет действительной причиной ожидаемого ранее краткосрочного падения доллара.



Не исключено, что новостные ленты свяжут это, например, с тем, что вероятность повышения ставки ФРС в следующем году согласно фьючерсам на ставки уже упала до 22,5%. Более того, в январе 2020 года рынок даже закладывает вероятность в 21,7% снижения ставки ФРС (с текущего уровня ставки). Но это уже очевидные крайности. В целом рынок с вероятностью в 70% надеется, что ставка будет неизменной в 2019 году.



Вторым дайвером ожидаемого гуру роста евро является возможное восстановление аппетитов к риску вследствие достижения торгового соглашения между США и Китаем.

Американская команда торговых представителей поедет на переговоры в Китай уже на второй неделе января. Это будут первые очные переговоры США и Китая после встречи Трампа и Си Цзиньпиня в начале декабря на саммите G20 в Аргентине.



В целом же рынки активов, от акций до сырья, выглядят локально перепроданными, после прошедшего в декабре падения вероятна коррекция. И этом фоне евро, как сильный актив, проявлявший себя «стойким оловянным солдатиком», оппонируя доллара в ситуации, когда большинство активов падало в цене, по логике должен продолжать оставаться сильным и начать расти.



Думается, основным препятствием для ожидаемого роста евро сопротивление на цифре $1,15. Цена пары не была выше $1,15 с 22 октября, хотя несколько раз после этого пыталась подойти к этой отметке и отбрасывалась вниз, так что это серьезный уровень сопротивления. Обычно за проверенными уровнями спекулянты склонны ставить ордера. Если отметка $1,15 будет пробиты, начнут срабатывать стоп-приказы у «быков» по доллару и цена может уйти вверх вплоть до $1,16.



Вышеперечисленные аргументы в пользу сильного евро и, собственно, даже сильное ралли евро не сможет опровергнуть того факта, что дифференциал ставок между ФРС и ЕЦБ продолжает играть против евро, и ФРС продолжает сворачивать баланс со скоростью $50 млрд. в месяц. Кроме того, экономика еврозоны находится в более худшей форме по сравнению с экономикой США. Поэтому возможный рост евро в ближайшую неделю-другую будет очень непродолжительным.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/32,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 35,0 коп. на фоне роста на 20,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно» прибавив в течение пятницы 20 пунктов по спросу и по предложению.



Торги рублем 28 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,394/0,404 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, позиция «предложение» прибавила 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 50,0 коп. с закрытия четверга спросу и подскочившему на столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 декабря по спросу выросли на 10 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.



Готовясь к пятничному «дембельскому аккорду» валютного межбанка, регулятор «подсуетился», разместив накануне свои депосертификаты на изрядную сумму в 15,825 млрд. грн. под 16,0% годовых. Но срок «жизни» этих бумаг оказался коротким, overnight. Поэтому, несмотря на случившееся утром 28-го падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, гривневая ликвидность оставалась на вполне приличном уроне, и бизнес посредством валютного межбанка попытался ее «пристроить» в более надежную валюту, не особенно считаясь с ценами последней.



Мы также не исключаем очевидное желание недружественно настроенных спекулянтов «качнуть» «напоследок» украинский валютный рынок.

Так или иначе, безналичному доллару, несмотря на вышеперечисленные «зоны шторма», не удалось пробить вверх концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, констатировав укрепление нацвалюты в течение непростого 2018 года. Вряд ли это можно считать значительной победой финансовых властей страны, хотя, полагаю, и ругать их за это не стоит.



Следующая сессия валютного межбанка состоится уже 03 января, и, полагаю, вряд ли она удивит досужую публику своим результатом. Вероятнее всего, «зеленые быки» останутся на межбанке, хотя энтузиазма у них окажется заметно меньше, чем 28 декабря.

А уже 04-го рынок станет веселее – туда придут нерезиденты, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.



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