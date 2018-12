Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:52

Извините, прочитал последние 10 страниц форума , так и не понял на чем рост, еще такой не слабый. Что-то случилось в стране сегодня???

Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha