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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7316731773187319>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:33

  Перес де Куэльяр написав:
  холява написав:Добрый Вечер. Запорожье вечернее 27.70-28.40

Доброго вечора сусіде. А де так малюють «кінський спред»? . ЧР начебто 28.02-05/ 28.15-20.

*Відправлено з Чату

Малый рынок ,Ломбард по ул.Почтовой
Т.Р К "Украина" напротив , Ломбард ДЕМОС .
Ехал с тренировки , читал своими глазами .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:35

29,6 (если верить представителям власти ), но паникsell ( может быть не предсказуемый )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:45

По Харкову прослідковуються заявки на продаж 28,25-30 , тобто завтра ринок спробує ще відрости по курсу. Банки на вечір змінили котирування на продаж 28-28.10, так вони і відкриються . У ЧР є ще коридор відхилення для росту приблизно до позначок 28.40-50., вище, то вже буде передчасний «загін».

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:00

  tea написав:Друже - сніг валить четвертий день поспіль.
Ось твій будинок в Полтавській області.
http://www.gorodpavlodar.kz/images/stor ... /dom_4.jpg

А ось будинок твого земляка з Лубенського району.
Фото - позавчоращнє.
Вчора,сьогодні і завтра валитиме сніг.
До ранку - сам димар видно буде. :mrgreen:
Він сидить в будинку вже третій день,дров лишилось ще на добу.Світла немає,бо проводи обірвало,телефон розрядився,інтернет не працює...
Може поїдеш,відкопаєш земляка? :mrgreen:
https://www.chitalnya.ru/upload2/119/83481417177245.jpg


Вы там держитесь.
Сегодня за ужином поддержу вас тостом.
А что касается меня, то в такие минуты "сам себя считаю, городским теперь я, здесь моя работа, здесь моя друзья ..."
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:07

Re: Валютный рынок в контексте

Есть такое ощущение, что в первый-второй рабочий день межбанка, он развернется, и мы вернемся к нашим двацатьсемьписят баранам.

Аргументировать не могу :)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:17

  sani_2012 написав:29,6 (если верить представителям власти ), но паникsell ( может быть не предсказуемый )

Январь

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:52

Извините, прочитал последние 10 страниц форума , так и не понял на чем рост, еще такой не слабый. Что-то случилось в стране сегодня???
Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:55

Re: Валютный рынок в контексте

vladus17 написав:Что-то случилось в стране сегодня???
Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?

Мішки з гривнею нема куди складати, а з валютою в 28 раз менше місця займає в будинку))
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:02

  vladus17 написав:Извините, прочитал последние 10 страниц форума , так и не понял на чем рост, еще такой не слабый. Что-то случилось в стране сегодня???
Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?

Наливают ПДВ экспортерам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:13

Прогноз курса на Фефраль?!!?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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