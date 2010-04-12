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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:33
Перес де Куэльяр написав: холява написав:
Добрый Вечер. Запорожье вечернее 27.70-28.40
Доброго вечора сусіде. А де так малюють «кінський спред»? . ЧР начебто 28.02-05/ 28.15-20.*Відправлено з Чату
Малый рынок ,Ломбард по ул.Почтовой
Т.Р К "Украина" напротив , Ломбард ДЕМОС .
Ехал с тренировки , читал своими глазами .
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холява
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:35
29,6 (если верить представителям власти ), но паникsell ( может быть не предсказуемый )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:45
По Харкову прослідковуються заявки на продаж 28,25-30 , тобто завтра ринок спробує ще відрости по курсу. Банки на вечір змінили котирування на продаж 28-28.10, так вони і відкриються . У ЧР є ще коридор відхилення для росту приблизно до позначок 28.40-50., вище, то вже буде передчасний «загін».*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:00
Вы там держитесь.
Сегодня за ужином поддержу вас тостом.
А что касается меня, то в такие минуты "сам себя считаю, городским теперь я, здесь моя работа, здесь моя друзья ..."
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Libo
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:07
Есть такое ощущение, что в первый-второй рабочий день межбанка, он развернется, и мы вернемся к нашим двацатьсемьписят баранам.
Аргументировать не могу
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:17
sani_2012 написав:
29,6 (если верить представителям власти ), но паникsell ( может быть не предсказуемый )
Январь*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:52
Извините, прочитал последние 10 страниц форума , так и не понял на чем рост, еще такой не слабый. Что-то случилось в стране сегодня???
Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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vladus17
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:55
vladus17 написав:Что-то случилось в стране сегодня???
Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?
Мішки з гривнею нема куди складати, а з валютою в 28 раз менше місця займає в будинку))
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stryzhko
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Додано: Суб 29 гру, 2018 00:02
vladus17 написав:
Извините, прочитал последние 10 страниц форума , так и не понял на чем рост, еще такой не слабый. Что-то случилось в стране сегодня???
Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?
Наливают ПДВ экспортерам.
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Zebra
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Додано: Суб 29 гру, 2018 00:13
Прогноз курса на Фефраль?!!?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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