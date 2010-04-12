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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Zebra
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Додано: Суб 29 гру, 2018 00:17
Перес де Куэльяр написав:
«Будет и 20, и 30, и 100 проходов, - Полторак о намерении украинских судов пользоваться Керченским проливом» Планують після Свят це здійснити і так як у москалів підгорає, то можуть статися непередбачувані обставини, бо перший і другий прохід нічим не відрізнялися і комусь це не сподобалось, що українські ВМС збільшують угруповування в Азовському морі , тому Рф влаштували провокацію . Тобто під цю дату коли запланують «конвой» валютний ринок відреагує по пам‘яті і буде відчуватися деяка напруга, що вплине на курс доляра.*Відправлено з Чату
Насчёт "не відрізнялися" не уверен, но ничего сказать не могу.
А "збільшують угруповування в Азовському морі" - Вы всерьёз полагаете, что эти катера представляют собой заметную угрозу?
Скорее уж решили продемонстрировать - "пролив наш!".
Но повторения той ситуации не ожидаю.
А зачем "и 20, и 30, и 100 проходов"? Для загрузки пролива?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 29 гру, 2018 00:28
valya написав: Faceless написав:
Vadim V написав:Извиняюсь за офф , есть ли в настройках фича , что бы при заходе на форум заходить на последнее не прочитанное сообшение в теме ? Если да , как инициализировать?
И я благодарю. А как сделать как на картинке - выбрать только отдельные темы, к примеру определенные банки?
Увы никак. В "Ваші повідомлення" будут все темы, в которых вы хоть раз отвечали
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Faceless
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Додано: Суб 29 гру, 2018 00:33
Zebra написав:
31.хх
Возможно приблизительно ( все относительно чего-то)*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 29 гру, 2018 01:27
На все свое время*Відправлено з Чату
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sani_2012
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