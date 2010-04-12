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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7316731773187319

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:16

  proftpd66 написав:Прогноз курса на Фефраль?!!?

31.хх :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:17

  Перес де Куэльяр написав:«Будет и 20, и 30, и 100 проходов, - Полторак о намерении украинских судов пользоваться Керченским проливом» Планують після Свят це здійснити і так як у москалів підгорає, то можуть статися непередбачувані обставини, бо перший і другий прохід нічим не відрізнялися і комусь це не сподобалось, що українські ВМС збільшують угруповування в Азовському морі , тому Рф влаштували провокацію . Тобто під цю дату коли запланують «конвой» валютний ринок відреагує по пам‘яті і буде відчуватися деяка напруга, що вплине на курс доляра.

*Відправлено з Чату

Насчёт "не відрізнялися" не уверен, но ничего сказать не могу.
А "збільшують угруповування в Азовському морі" - Вы всерьёз полагаете, что эти катера представляют собой заметную угрозу?
Скорее уж решили продемонстрировать - "пролив наш!".
Но повторения той ситуации не ожидаю.
А зачем "и 20, и 30, и 100 проходов"? Для загрузки пролива?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:28

Re: Валютный рынок в контексте

valya написав:
  Faceless написав:
Vadim V написав:Извиняюсь за офф , есть ли в настройках фича , что бы при заходе на форум заходить на последнее не прочитанное сообшение в теме ? Если да , как инициализировать?
Зображення

И я благодарю. А как сделать как на картинке - выбрать только отдельные темы, к примеру определенные банки?
Увы никак. В "Ваші повідомлення" будут все темы, в которых вы хоть раз отвечали
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:33

  Zebra написав:31.хх

Возможно приблизительно ( все относительно чего-то)

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:27

На все свое время

*Відправлено з Чату
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  #<1 ... 7316731773187319
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