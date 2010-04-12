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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7316731773187319

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:17

  Перес де Куэльяр написав:«Будет и 20, и 30, и 100 проходов, - Полторак о намерении украинских судов пользоваться Керченским проливом» Планують після Свят це здійснити і так як у москалів підгорає, то можуть статися непередбачувані обставини, бо перший і другий прохід нічим не відрізнялися і комусь це не сподобалось, що українські ВМС збільшують угруповування в Азовському морі , тому Рф влаштували провокацію . Тобто під цю дату коли запланують «конвой» валютний ринок відреагує по пам‘яті і буде відчуватися деяка напруга, що вплине на курс доляра.

*Відправлено з Чату

Насчёт "не відрізнялися" не уверен, но ничего сказать не могу.
А "збільшують угруповування в Азовському морі" - Вы всерьёз полагаете, что эти катера представляют собой заметную угрозу?
Скорее уж решили продемонстрировать - "пролив наш!".
Но повторения той ситуации не ожидаю.
А зачем "и 20, и 30, и 100 проходов"? Для загрузки пролива?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:28

Re: Валютный рынок в контексте

valya написав:
  Faceless написав:
Vadim V написав:Извиняюсь за офф , есть ли в настройках фича , что бы при заходе на форум заходить на последнее не прочитанное сообшение в теме ? Если да , как инициализировать?
Зображення

И я благодарю. А как сделать как на картинке - выбрать только отдельные темы, к примеру определенные банки?
Увы никак. В "Ваші повідомлення" будут все темы, в которых вы хоть раз отвечали
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:33

  Zebra написав:31.хх

Возможно приблизительно ( все относительно чего-то)

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:27

На все свое время

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:36

  vladus17 написав:Извините, прочитал последние 10 страниц форума , так и не понял на чем рост, еще такой не слабый. Что-то случилось в стране сегодня???
Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?


Надо было читать, шевеля губами. для лучшей усвояемости матерьяла.

Конец месяца, время массовых закупок СКВ импортерами. Экспортеры, получив на руки компенсацию НДС, не стали сливать доллар ради гривни на текущие расходы, а также стали придерживать валюту, не торопясь расставаться с обязательной к продаже на межбанке частью внешнеторговой выручки. Доллар с 18 декабря терял в цене до 27-го. Так почему бы не затариться подешевевшей валютой?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:40

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:«Будет и 20, и 30, и 100 проходов, - Полторак о намерении украинских судов пользоваться Керченским проливом» Планують після Свят це здійснити і так як у москалів підгорає, то можуть статися непередбачувані обставини, бо перший і другий прохід нічим не відрізнялися і комусь це не сподобалось, що українські ВМС збільшують угруповування в Азовському морі , тому Рф влаштували провокацію . Тобто під цю дату коли запланують «конвой» валютний ринок відреагує по пам‘яті і буде відчуватися деяка напруга, що вплине на курс доляра.

*Відправлено з Чату

Насчёт "не відрізнялися" не уверен, но ничего сказать не могу.
А "збільшують угруповування в Азовському морі" - Вы всерьёз полагаете, что эти катера представляют собой заметную угрозу?
Скорее уж решили продемонстрировать - "пролив наш!".
Но повторения той ситуации не ожидаю.
А зачем "и 20, и 30, и 100 проходов"? Для загрузки пролива?


В Бердянске баня дешевле, будут туда возить личный состав ВМСУ на помывку. :mrgreen:

US
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  #<1 ... 7316731773187319
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