Перес де Куэльяр написав:«Будет и 20, и 30, и 100 проходов, - Полторак о намерении украинских судов пользоваться Керченским проливом» Планують після Свят це здійснити і так як у москалів підгорає, то можуть статися непередбачувані обставини, бо перший і другий прохід нічим не відрізнялися і комусь це не сподобалось, що українські ВМС збільшують угруповування в Азовському морі , тому Рф влаштували провокацію . Тобто під цю дату коли запланують «конвой» валютний ринок відреагує по пам‘яті і буде відчуватися деяка напруга, що вплине на курс доляра.
Насчёт "не відрізнялися" не уверен, но ничего сказать не могу. А "збільшують угруповування в Азовському морі" - Вы всерьёз полагаете, что эти катера представляют собой заметную угрозу? Скорее уж решили продемонстрировать - "пролив наш!". Но повторения той ситуации не ожидаю. А зачем "и 20, и 30, и 100 проходов"? Для загрузки пролива?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
vladus17 написав:Извините, прочитал последние 10 страниц форума , так и не понял на чем рост, еще такой не слабый. Что-то случилось в стране сегодня??? Последний раз такое было когда обьявили ВП. А сегодня что?
Надо было читать, шевеля губами. для лучшей усвояемости матерьяла.
Конец месяца, время массовых закупок СКВ импортерами. Экспортеры, получив на руки компенсацию НДС, не стали сливать доллар ради гривни на текущие расходы, а также стали придерживать валюту, не торопясь расставаться с обязательной к продаже на межбанке частью внешнеторговой выручки. Доллар с 18 декабря терял в цене до 27-го. Так почему бы не затариться подешевевшей валютой?
Перес де Куэльяр написав:«Будет и 20, и 30, и 100 проходов, - Полторак о намерении украинских судов пользоваться Керченским проливом» Планують після Свят це здійснити і так як у москалів підгорає, то можуть статися непередбачувані обставини, бо перший і другий прохід нічим не відрізнялися і комусь це не сподобалось, що українські ВМС збільшують угруповування в Азовському морі , тому Рф влаштували провокацію . Тобто під цю дату коли запланують «конвой» валютний ринок відреагує по пам‘яті і буде відчуватися деяка напруга, що вплине на курс доляра.
Насчёт "не відрізнялися" не уверен, но ничего сказать не могу. А "збільшують угруповування в Азовському морі" - Вы всерьёз полагаете, что эти катера представляют собой заметную угрозу? Скорее уж решили продемонстрировать - "пролив наш!". Но повторения той ситуации не ожидаю. А зачем "и 20, и 30, и 100 проходов"? Для загрузки пролива?
В Бердянске баня дешевле, будут туда возить личный состав ВМСУ на помывку.