Вот чего вчера так взлетал межбанк
Казначейство вчера, 28 декабря компенсировало ПДВ на сумму 3 028,95 млн грн
Днем ранее,27 декабря была компенсация 2 772 млн.грн.
С начала месяца 10,050 млрд
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:40
Вот чего вчера так взлетал межбанк
Казначейство вчера, 28 декабря компенсировало ПДВ на сумму 3 028,95 млн грн
Днем ранее,27 декабря была компенсация 2 772 млн.грн.
С начала месяца 10,050 млрд
Живите своим умом!
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:52
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 декабря с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 35,0 коп.
Евро по сравнению с 28 декабря по спросу вырос на 25,0 коп., прибавив 35,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 28 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1440.
Дата: 29 декабря 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,404 UAH/RUB
US
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:58
/28.35
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:00
Re: Валютный рынок в контексте
"Космонавт" працює на підвищення 28.10/28.35
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:06
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:06
у него в такие дни чаще всего выход на орбиту после 11-00.До этого будет менять высоту.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:34
Перес де Куэльяр
Здравствуйте .
Фортечна 28.20 продажа светит на окнах.
Большой базар в зависимости от суммы продажа 28.15 почти все .
Наверняка есть и кулуарные продажи...
Следующий год будет лучше !
Все будут в шоколаде ...(ЛИБО заразил)
С Уважением.
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:34
Привет из Днепра-2
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
Дата: 29 декабря 2018 г. на 10.24
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,20 UAH/USD
€ 31,60/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания клиентского спроса на оптовые партии доллара.
Дата: 29 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.30
Мелкий опт «неформал»
$ 27,75/28,10 UAH/USD
EUR 31,75/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
US
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:39
Дядя Саша. Почему такая большая маржа между покупкой и продажей?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
|