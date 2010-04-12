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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7318731973207321>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:40

Вот чего вчера так взлетал межбанк

Казначейство вчера, 28 декабря компенсировало ПДВ на сумму 3 028,95 млн грн
Днем ранее,27 декабря была компенсация 2 772 млн.грн.

С начала месяца 10,050 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:52

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 декабря с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 35,0 коп.

Евро по сравнению с 28 декабря по спросу вырос на 25,0 коп., прибавив 35,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 28 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1440.

Дата: 29 декабря 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,404 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:58

/28.35

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:00

Re: Валютный рынок в контексте

"Космонавт" працює на підвищення 28.10/28.35
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:06

  Перес де Куэльяр написав:"Космонавт" працює на підвищення 28.10/28.35


Баригі ©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:06

  Перес де Куэльяр написав:"Космонавт" працює на підвищення 28.10/28.35

у него в такие дни чаще всего выход на орбиту после 11-00.До этого будет менять высоту.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:10

А остатки на счетах НБУ сегодня светит-с?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:34

Перес де Куэльяр

Здравствуйте .

Фортечна 28.20 продажа светит на окнах.
Большой базар в зависимости от суммы продажа 28.15 почти все .
Наверняка есть и кулуарные продажи...

Следующий год будет лучше !
Все будут в шоколаде ...(ЛИБО заразил)
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:34

Привет из Днепра-2

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).

На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).

На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

Дата: 29 декабря 2018 г. на 10.24
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,20 UAH/USD
€ 31,60/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания клиентского спроса на оптовые партии доллара.

Дата: 29 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.30

Мелкий опт «неформал»

$ 27,75/28,10 UAH/USD
EUR 31,75/32,05 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:39

  дядя Caша написав:Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 декабря с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 35,0 коп.

Евро по сравнению с 28 декабря по спросу вырос на 25,0 коп., прибавив 35,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 28 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1440.

Дата: 29 декабря 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,404 UAH/RUB

US


Дядя Саша. Почему такая большая маржа между покупкой и продажей?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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