Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 декабря с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 35,0 коп.
Евро по сравнению с 28 декабря по спросу вырос на 25,0 коп., прибавив 35,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 28 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1440.