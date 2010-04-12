Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:40
холява написав:
Следующий год будет лучше !
надеемся...
Вам Альбину в коллекцию
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:41
asti написав:
А остатки на счетах НБУ сегодня светит-с?
28.12 56 543,2
29.12 51 405,6
Вчера подразгрузили "погреба2 стрельбой на межбанке по "зеленым зайцам". Или быкам... US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:43
Investor_K написав: дядя Caша написав: Доброе утро, коллеги, привет, страна! Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно. Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 декабря с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB. По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 35,0 коп. Евро по сравнению с 28 декабря по спросу вырос на 25,0 коп., прибавив 35,0 коп. по предложению. Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 28 декабря по спросу и по предложению не изменился. Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1440. Дата: 29 декабря 2018 г. на 09.47 Рынок Харькова, «неформальный» опт. $ - 28,10/28,18 UAH/USD € – 31,90/32,15 UAH/EUR RUB – 0,398/0,404 UAH/RUB US
Дядя Саша. Почему такая большая маржа между покупкой и продажей?
Обычное дело - праздничный режим работы - дешево берут, дорого продают. US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:44
дядя Caша написав: asti написав:
А остатки на счетах НБУ сегодня светит-с?
28.12 56 543,2
29.12 51 405,6
Вчера подразгрузили "погреба2 стрельбой на межбанке по "зеленым зайцам". Или быкам...
Так что, третьего ВНИЗ?!!
asti
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:04
asti написав: дядя Caша написав: asti написав:
А остатки на счетах НБУ сегодня светит-с?
28.12 56 543,2
29.12 51 405,6
Вчера подразгрузили "погреба2 стрельбой на межбанке по "зеленым зайцам". Или быкам...
Так что, третьего ВНИЗ?!!
Вчера ушло 15,8 млрд в НБУ на овернайт и
23,3 на 14 дней на депосертификаты
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15
Подивимось на скільки вистачить гривні по таких курсах працювати..)
twin
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:20
...у чарівному, туристичному, неперевершеному місті 90-93/15-18
- і ще не вечір!
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Долярчик
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:21
asti написав:
Так что, третьего ВНИЗ?!!
По архіву на Міняйлі за три роки в цей період курс йде вгору. Але побачимо, як буде.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:24
Перес де Куэльяр написав: asti написав:
Так что, третьего ВНИЗ?!!
По архіву на Міняйлі за три роки в цей період курс йде вгору. Але побачимо, як буде.
*Відправлено з Чату
Я мав на увазі міжбанк.
asti
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:30
Перес де Куэльяр написав: asti написав:
Так что, третьего ВНИЗ?!!
По архіву на Міняйлі за три роки в цей період курс йде вгору. Але побачимо, як буде.
*Відправлено з Чату
Швидш за все просто флет, а от після 10-го можемо підрости, але все буде залежати від дій регулятора.
twin
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