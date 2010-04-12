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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7320732173227323>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:42

  asti написав:Я мав на увазі міжбанк.

Зв’язок відчуваєте, між одним і іншим?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:44

  twin написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  asti написав:Так что, третьего ВНИЗ?!!

По архіву на Міняйлі за три роки в цей період курс йде вгору. Але побачимо, як буде.

*Відправлено з Чату

Швидш за все просто флет, а от після 10-го можемо підрости, але все буде залежати від дій регулятора.


Цікаво дивитися, як на думку людей змінюється від структури кошика. Здається у лютому-березні 2016 Ви мене переконували, що "26.XX - це архів" (с), "квітень - буває різним (в контексті зростання)" (с). Та багато чого писали :D А зараз виходить - гривні мало, залежить від регулятора. До речі так воно може і бути - принаймні до березня. Рік обіцяє бути цікавим.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

Бачу рекламувати зараз астронавта у трендi :lol:
"Космонавт" працює на пониження 28.02/28.25
Бабай
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:51

  twin написав:Швидш за все просто флет, а от після 10-го можемо підрости, але все буде залежати від дій регулятора.

Ви на сусідньому хотіли зрозуміти учорашні дії Регулятора , чому на 27.80 був кордон. Так от, писав і я і інші , що денні коливання на МБ, коли відхиляються більш ніж в 20 коп. є приводом для втручання ,а в 10-15коп. є нормою зазвичай без участі НБУ.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:59

Бабай
Уже опять вверх поставил набор 28.1
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:59

  Бабай написав:Бачу рекламувати зараз астронавта у трендi "Космонавт" працює на пониження 28.02/28.25

Але вище ніж закриття учора , було 00/20. Все залежить від стану на моменті, підняв-набрав, знизився-продав.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:09

lrs7719
Мій кошик не змінний вже давно 95% не гривня :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:13

  Перес де Куэльяр написав:
  twin написав:Швидш за все просто флет, а от після 10-го можемо підрости, але все буде залежати від дій регулятора.

Ви на сусідньому хотіли зрозуміти учорашні дії Регулятора , чому на 27.80 був кордон. Так от, писав і я і інші , що денні коливання на МБ, коли відхиляються більш ніж в 20 коп. є приводом для втручання ,а в 10-15коп. є нормою зазвичай без участі НБУ.

*Відправлено з Чату

Я їх зрозумів, дії, продати чим дорожче. А так це чи ні побачимо вже в новому році..
twin
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:13

twin
В зелени, под 2% или 3% на депо сидите, давно ?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:14

Київ почав низи підтягувати, для набору позиції .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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