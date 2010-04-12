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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:42
asti написав:
Я мав на увазі міжбанк.
Зв’язок відчуваєте, між одним і іншим?*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:44
twin написав: Перес де Куэльяр написав: asti написав:
Так что, третьего ВНИЗ?!!
По архіву на Міняйлі за три роки в цей період курс йде вгору. Але побачимо, як буде.*Відправлено з Чату
Швидш за все просто флет, а от після 10-го можемо підрости, але все буде залежати від дій регулятора.
Цікаво дивитися, як на думку людей змінюється від структури кошика. Здається у лютому-березні 2016 Ви мене переконували, що "26.XX - це архів" (с), "квітень - буває різним (в контексті зростання)" (с). Та багато чого писали
А зараз виходить - гривні мало, залежить від регулятора. До речі так воно може і бути - принаймні до березня. Рік обіцяє бути цікавим.
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lrs7719
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:49
Бачу рекламувати зараз астронавта у трендi
"Космонавт" працює на пониження 28.02/28.25
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Бабай
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:51
twin написав:
Швидш за все просто флет, а от після 10-го можемо підрости, але все буде залежати від дій регулятора.
Ви на сусідньому хотіли зрозуміти учорашні дії Регулятора , чому на 27.80 був кордон. Так от, писав і я і інші , що денні коливання на МБ, коли відхиляються більш ніж в 20 коп. є приводом для втручання ,а в 10-15коп. є нормою зазвичай без участі НБУ.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:59
Бабай
Уже опять вверх поставил набор 28.1
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Oleg_Sa
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:59
Бабай написав:
Бачу рекламувати зараз астронавта у трендi "Космонавт" працює на пониження 28.02/28.25
Але вище ніж закриття учора , було 00/20. Все залежить від стану на моменті, підняв-набрав, знизився-продав.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:13
Перес де Куэльяр написав: twin написав:
Швидш за все просто флет, а от після 10-го можемо підрости, але все буде залежати від дій регулятора.
Ви на сусідньому хотіли зрозуміти учорашні дії Регулятора , чому на 27.80 був кордон. Так от, писав і я і інші , що денні коливання на МБ, коли відхиляються більш ніж в 20 коп. є приводом для втручання ,а в 10-15коп. є нормою зазвичай без участі НБУ.*Відправлено з Чату
Я їх зрозумів, дії, продати чим дорожче. А так це чи ні побачимо вже в новому році..
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twin
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:13
twin
В зелени, под 2% или 3% на депо сидите, давно ?
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Oleg_Sa
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:14
Київ почав низи підтягувати, для набору позиції .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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