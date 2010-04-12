На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня на фоне проблем с клиентским «приносом». Поднимались более значимые биды при стабильности оферов: доллар - 28,04/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня «размылись», индицируя наличие «индивидуального подхода» к каждому клиенту. Вместе с тем цены продемонстрировали «ненавязчивый» крен к росту, источником которого стали повышения более значимых бидов для стимулирования клиентского «приноса»: 28,05-10/28,20-25 UAH/USD, евро – 31,80-85/32,10-15 UAH/EUR, рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась, равновесие спроса и предложения.
Адам Смит Адам Смит @_Smithchenko · 19 ч В ответ @3586967 Х3! Чисто вангование: В январе скакнет к 29,5, в феврале - откатится из-за налогового периода на 28,5. В марте - 28 из-за аграриев. После выборов Порошенко - ниже 27,5 до лета. Октябрь - мировой экономический кризис: пик 40, потом 35, потом 32
Moneta написав:Адам Смит Адам Смит @_Smithchenko · 19 ч В ответ @3586967 Х3! Чисто вангование: В январе скакнет к 29,5, в феврале - откатится из-за налогового периода на 28,5. В марте - 28 из-за аграриев. После выборов Порошенко - ниже 27,5 до лета. Октябрь - мировой экономический кризис: пик 40, потом 35, потом 32