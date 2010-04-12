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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7320732173227323

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:16

Привет из Днепра-3

Дата: 29 декабря 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB

На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня на фоне проблем с клиентским «приносом». Поднимались более значимые биды при стабильности оферов: доллар - 28,04/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.

Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня «размылись», индицируя наличие «индивидуального подхода» к каждому клиенту. Вместе с тем цены продемонстрировали «ненавязчивый» крен к росту, источником которого стали повышения более значимых бидов для стимулирования клиентского «приноса»: 28,05-10/28,20-25 UAH/USD, евро – 31,80-85/32,10-15 UAH/EUR, рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась, равновесие спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:18

  Перес де Куэльяр написав:
  Бабай написав:Бачу рекламувати зараз астронавта у трендi "Космонавт" працює на пониження 28.02/28.25

Але вище ніж закриття учора , було 00/20. Все залежить від стану на моменті, підняв-набрав, знизився-продав.

*Відправлено з Чату


Логічно. Орієнтиру не має. Працюють ситуативно, але тренд - вгору.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:19

Адам Смит
Адам Смит
@_Smithchenko
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19 ч
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@3586967
Х3!
Чисто вангование:
В январе скакнет к 29,5, в феврале - откатится из-за налогового периода на 28,5. В марте - 28 из-за аграриев. После выборов Порошенко - ниже 27,5 до лета.
Октябрь - мировой экономический кризис: пик 40, потом 35, потом 32
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:22

  Oleg_Sa написав:twin
В зелени, под 2% или 3% на депо сидите, давно ?

На депо, а точніше на вільному русі тільки гривня.
twin
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:24

  Moneta написав:Адам Смит
Адам Смит
@_Smithchenko
·
19 ч
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@3586967
Х3!
Чисто вангование:
В январе скакнет к 29,5, в феврале - откатится из-за налогового периода на 28,5. В марте - 28 из-за аграриев. После выборов Порошенко - ниже 27,5 до лета.
Октябрь - мировой экономический кризис: пик 40, потом 35, потом 32


Адам Смит плотно сидит в недвижимости
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:27

lrs7719
Бюджетні 29,40 якби натякають, що сильно вверх не підемо, ну може 28,50(70) і то під великим питанням.
twin
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:30

  twin написав:lrs7719
Бюджетні 29,40 якби натякають, що сильно вверх не підемо, ну може 28,50(70) і то під великим питанням.


Згоден. Сильних рухів до жовтня - не очікую.
lrs7719
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