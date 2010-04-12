Додано: Суб 29 гру, 2018 13:02

Привет из Днепра-8



Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 декабря с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 35,0 коп.



Евро по сравнению с 28 декабря по спросу вырос на 25,0 коп., прибавив 35,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 28 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1440.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).



На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).



На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня на фоне проблем с клиентским «приносом». Поднимались более значимые биды при стабильности оферов: доллар - 28,04/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.



По состоянию на 12.37 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении сбалансированной торговли оптовыми партиями валюты, сменившей утреннее преобладание спроса.

Цены на указанное время выросли вследствие дополуденного доминирования бидов: 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. Торговая активность немного выросла.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня «размылись», индицируя наличие «индивидуального подхода» к каждому клиенту. Вместе с тем цены продемонстрировали «ненавязчивый» крен к росту, источником которого стали повышения более значимых бидов для стимулирования клиентского «приноса»: 28,05-10/28,20-25 UAH/USD, евро – 31,80-85/32,10-15 UAH/EUR, рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась, равновесие спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,18 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,404 UAH/RUB, Киев опт 27,90/28,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/28,10 UAH/USD, евро (опт) 31,75/32,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/32,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,70/28,30 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/28,05 UAH/USD, розница – 27,75/28,10 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,20 UAH/USD; евро – 31,60/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,405 RUB/USD.



Национальный банк Украины в пятницу, 28 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 39 160 млн. гривен.



НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 47 банкам на сумму 15 875 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 51 банку на сумму 23 285 млн. грн.



Как сообщали «Итоги», НБУ 27 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 15 825 млн. гривен.



Полагаю, «связывание» регулятором значительной суммы гривневой ликвидности предопределит настроение на первых торгах валютного межбанка в 2019 году.



Предположительно, 03 января курс «американца» может попытается снизиться на вышеупомянутых мероприятиях НБУ, а также очевидной неготовности бизнеса к масштабным покупкам СКВ, вложившись в гривня на 6 дней и не депонировав нацвалюту на первые торги межбанка в январе.

Затем 04-го на рынке появился увеличенная порция притока экспортной выручки, которую компенсируют своим спросом нерезиденты, у которых стартует очередной сезон репатриации дивидендов.



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