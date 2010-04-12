Libo написав:

BIGor написав: Libo написав: Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП?

Это влияет на потребление кофе?

Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще.

Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют. Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП?Это влияет на потребление кофе?Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще.Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют.

Libo, напрямую конечно же не влияет, но Вы забыли уточнить что согласно: https://en.wikipedia.org/wiki/Starbucks

As of September 2018, Starbucks is present on 6 continents and in 76 countries and territories, with a total of 27,340 locations



United States: 13,327

На США приходится около половины отделений. Libo, напрямую конечно же не влияет, но Вы забыли уточнить что согласно:На США приходится около половины отделений.

И что мы хотим этим сказать? Это хорошо или плохо?Смотрим.Как я писал, Эспрессо в США в среднем $3. Что в этой связи для Старбакса самое важное? А самое важное для Старбакса, чтобы как можно больше американцев утром бежало на работу и забегало в кофейню на завтрак и на кофе, чтобы как можно больше офисного планктона выходило на илевен оклок ти энд кап оф кофи, чтобы как можно больше мальчиков приглашало девочек из офисов на чашечку кофе для интимных разговоров ...Как сейчас с этим делам в США?А дела сейчас с этим в США, как я вам уже писал, отлично - минимальная безработица и даже нехватка рабочей силы. Пипл с з/п и с баблом в кармане. На кофе найдется всегда. Даже у самого низкооплачиваемого, даже у безработного бомжа. Не говоря уже об офисном планктоне.Каким боком Старбаксу и его клиентам проблемы с бюджетным и торговым дефицитом страны, размер внешнего долга по отношению к ВВП???Они об этом даже не подозревают.И очень бы удивились, если бы прочитали вашу тут бредятину про грядущий страшный кризис.ЗЫ Я упомянул тут Старбакс случайно, просто для примера. Но аналогичным лучшим образом дела обстоят практически в большинстве американских компаний. Почитайте. Только не российскую прессу, которая про последнюю стадию капитализма ...