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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7323732473257326

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:42

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса обменки в центре 27,85 на 28,1. Сдавать не вижу смысла по такой цене
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:43

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса тоже взлетела, можно без труда оптом сдать по 28.05
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:47

  Libo написав:
  BIGor написав:
  Libo написав:Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП?
Это влияет на потребление кофе?
Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще.
Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют.

Libo, напрямую конечно же не влияет, но Вы забыли уточнить что согласно: https://en.wikipedia.org/wiki/Starbucks
As of September 2018, Starbucks is present on 6 continents and in 76 countries and territories, with a total of 27,340 locations

United States: 13,327

На США приходится около половины отделений. :!:


И что мы хотим этим сказать? Это хорошо или плохо?
Смотрим.
Как я писал, Эспрессо в США в среднем $3. Что в этой связи для Старбакса самое важное? А самое важное для Старбакса, чтобы как можно больше американцев утром бежало на работу и забегало в кофейню на завтрак и на кофе, чтобы как можно больше офисного планктона выходило на илевен оклок ти энд кап оф кофи, чтобы как можно больше мальчиков приглашало девочек из офисов на чашечку кофе для интимных разговоров ...
Как сейчас с этим делам в США?
А дела сейчас с этим в США, как я вам уже писал, отлично - минимальная безработица и даже нехватка рабочей силы. Пипл с з/п и с баблом в кармане. На кофе найдется всегда. Даже у самого низкооплачиваемого, даже у безработного бомжа. Не говоря уже об офисном планктоне.
Каким боком Старбаксу и его клиентам проблемы с бюджетным и торговым дефицитом страны, размер внешнего долга по отношению к ВВП???
Они об этом даже не подозревают.
И очень бы удивились, если бы прочитали вашу тут бредятину про грядущий страшный кризис.
:lol: :lol: :lol:

ЗЫ Я упомянул тут Старбакс случайно, просто для примера. Но аналогичным лучшим образом дела обстоят практически в большинстве американских компаний. Почитайте. Только не российскую прессу, которая про последнюю стадию капитализма ... :shock:

У старбакса отвратительный кофе, это уже весь фуп признает, а цена ого-го. За 2-3 бакса можно недели две пить кофе, если самому варить. И вообще, оно вредно.
А по-вашему, проблемы с амеркаинскими макрофинансами ни на что не влияют? Если не хватит бабла на покрытие этих всех дефицитов и придется печатать триллионы, то начнется гиперинфляция, Карл! А это будет финансовая катастрофа.
А сизифов труд за счет денег с печатного станка закончится в считанные месяцы, когда начнется реальный кризис.
А мегапузыри вроде Амазона, капитализация которых достигает 1.5 трюлика, а годовая прибыль 3 ярда, войдут в историю как знаменитые голландские тюльпаны!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:02

  Captain Obvious написав:Одесса тоже взлетела, можно без труда оптом сдать по 28.05
А Гагарин понизил 00/15 верха были 10/35...
asti
 
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  #<1 ... 7323732473257326
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