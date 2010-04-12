|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:42
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса обменки в центре 27,85 на 28,1. Сдавать не вижу смысла по такой цене
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:43
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса тоже взлетела, можно без труда оптом сдать по 28.05
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:02
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:46
..8.10 віддав пів пачки. Далі буде.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:47
Re: Валютный рынок в контексте
Хм, если новогодняя стрижка оленей приведет к приему в банках по 28.50 - можно слить 2,5к
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:03
... але ж цього року пересічних вжухують))
.... якщо "низ" і залишивсь +/- той самий, то "верх" припав до /00-08
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15
Спред звужують , але при мені $20 тис. забрали , тому озвучений курс на прийом валютчиком мене влаштував. Буде дорожче, далі віддавати буду, знизиться відкуплю.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18
На Міняйлі заявок на купівлю вдвічі більше,ніж заявок на продаж.
На ринках люди потроху понесли виручку до обмінок.
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:39
... по цій логіці має бути ріст! - але його - нема! (наразі, на ручніку стоїмо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|