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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7323732473257326

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:42

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса обменки в центре 27,85 на 28,1. Сдавать не вижу смысла по такой цене
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:43

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса тоже взлетела, можно без труда оптом сдать по 28.05
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:02

  Captain Obvious написав:Одесса тоже взлетела, можно без труда оптом сдать по 28.05
А Гагарин понизил 00/15 верха были 10/35...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:46

..8.10 віддав пів пачки. Далі буде.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

Хм, если новогодняя стрижка оленей приведет к приему в банках по 28.50 - можно слить 2,5к :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:03

... але ж цього року пересічних вжухують))

  Долярчик написав:...у чарівному, туристичному, неперевершеному місті 90-93/15-18
- і ще не вечір! ;)

.... якщо "низ" і залишивсь +/- той самий, то "верх" припав до /00-08
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15

  Долярчик написав:.... якщо "низ" і залишивсь +/- той самий, то "верх" припав до /00-08

Спред звужують , але при мені $20 тис. забрали , тому озвучений курс на прийом валютчиком мене влаштував. Буде дорожче, далі віддавати буду, знизиться відкуплю.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18

На Міняйлі заявок на купівлю вдвічі більше,ніж заявок на продаж.
На ринках люди потроху понесли виручку до обмінок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:39

  tea написав:На Міняйлі заявок на купівлю вдвічі більше,ніж заявок на продаж.
На ринках люди потроху понесли виручку до обмінок.

... по цій логіці має бути ріст! - але його - нема! (наразі, на ручніку стоїмо) :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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