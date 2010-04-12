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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7324732573267327>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

Хм, если новогодняя стрижка оленей приведет к приему в банках по 28.50 - можно слить 2,5к :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:03

... але ж цього року пересічних вжухують))

  Долярчик написав:...у чарівному, туристичному, неперевершеному місті 90-93/15-18
- і ще не вечір! ;)

.... якщо "низ" і залишивсь +/- той самий, то "верх" припав до /00-08
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15

  Долярчик написав:.... якщо "низ" і залишивсь +/- той самий, то "верх" припав до /00-08

Спред звужують , але при мені $20 тис. забрали , тому озвучений курс на прийом валютчиком мене влаштував. Буде дорожче, далі віддавати буду, знизиться відкуплю.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18

На Міняйлі заявок на купівлю вдвічі більше,ніж заявок на продаж.
На ринках люди потроху понесли виручку до обмінок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:39

  tea написав:На Міняйлі заявок на купівлю вдвічі більше,ніж заявок на продаж.
На ринках люди потроху понесли виручку до обмінок.

... по цій логіці має бути ріст! - але його - нема! (наразі, на ручніку стоїмо) :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:04

  Alex2006 написав:Хм, если новогодняя стрижка оленей приведет к приему в банках по 28.50 - можно слить 2,5к :)

Сами понимаете,что это не реально,ещё и в банках и по 28.50,я не смитченко,не знаю что он курит,но курса 40 не будет как и капитального мирового кризиса(он ванговал на эту осень,хочет наступить ещё раз на одни и те же грабли?),как и 29.50 этой зимой тоже,28.50 это максимум, причём на чёрном рынке.
Плюс на лето не стоит розевать роток,кто его знает какие расклады будут после выборов,у нас конечно НБУ по закону независим,но все понимают что главу нацбанка не назначают эксперты или МВФ,а он зависит от действующего президента и зрады,кто его знает какой пасьянс вырисуется,может будут свиню подкладывать,как осенью 2008-го)))
А пока всё по плану,главное не зевать и не ждать космического курса,может что к столу и обломится...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:35

Писав трохи раніше, що кожного року в кінці грудня є підскок курса доляра і по графікам видно і на практиці перевірено, 30грудня зливав, а 3-4 відкупляв. В ці Святкові дні 31-1-2 на валютному ринку робота ніяка і курс присідав, що дозволяло вигадати 20коп. , але потім починав зростати тижня на два в січні . Як буде цього сезону подивимось, ради експеримента виконав такі дії знову.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 29 гру, 2018 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:38

  zzzzzz написав:дядя Caша
Еще и погашение ОВГЗ 2 января почти на 3 млрд


на конце Января улетим?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:42

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша
Еще и погашение ОВГЗ 2 января почти на 3 млрд


на конце Января улетим?

Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

05/10 без задору було. усіх зі святами прийдешніми. нехай чудеса відбуваються!
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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