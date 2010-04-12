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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:00
vperepelov11 написав:
нет никаких поводов для похода на черном даже на 28.50, всего лишь временные спекуляции, пузырь быстро сдувается как мы наблюдали при ВП, ничего нового, те кто тарились на панике при шумихе ВП хотят просто успеть выйти в 0 по 29, но им этого сделать не дадут
ЧР є ведомим, а МБ керованим. Хочете Ви, чи ні, якщо МБ розгонять вгору, то і готівка теж підніметься, незалежно буде попит, або ні, позначки на табло все одно змінюють. Як кажуть тягнути «за вуха». Для чого , це вже здогадаєтесь самі.*Відправлено з Чату
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