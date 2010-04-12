Сенсаційний успіх Служби безпеки України!

29 грудня 2018, 12:00Не стомлююсь вітати СБУ з новими професійними досягненнями. На цей раз пишаюся київськими співробітниками Служби, котрі на днях знешкодили небезпечну злочиницю – вкладницю неплатоспроможного VAB-банку, котра вимагала від мільярдера Бахматюка повернути їй її ж вклад.Нагадаю, це не останній успіх нашої спецслужби. Нещодавно СБУ прорапортувала, що не знайшла жодних доказів колаборантства Ахметова, Королевської чи Єфремова.І тепер – новий успіх. Аграрний магнат Бахматюк може спати спокійно. 28 тисяч штатних співробітників Служби безпеки на гроші платників податків охороняють спокій власника банку-банкрута.22.12.2018 Прокуратурою Донецької області було повідомлено про підозру вкладниці ВіЭйБі банку Ірені Росс у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України. Тобто "вимагання".З матеріалів справи випливає, що та вимагала назад свій депозит. І якби не пильність СБУ, ніхто б не вгледів у цьому складу злочину і необхідності негайного поміщення Ірени Росс у слідчий ізолятор.Та й не просто у СІЗО, а у СІЗО у Краматорську. Там, де найчесніші у країні суди, мабуть. Далекі від столичних спокус і галасу журналістів. Де завжди правосуддя квітло і цвіло.23 грудня слідчий суддя Краматорського міського суду А.В. Бакуменко прийняв рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 30 діб в арештному домі Бахмутської установи виконання покарань N6 в Донецькій області.Наразі вона знаходиться під вартою, і вже не буде турбувати мільярдера Бахматюка своїми дрібними вимогами.Ну що ж, також вітаю і банкірів з черговою перемогою над ошуканими вкладниками!Тепер жоден з цих маленьких негідників не наважиться і заїкнутися про повернення своїх вкладів. Довіра зростає!Росте міць не тільки правоохоронної системи, але й стабільність фінансово-банківської системи.PS Найближчим часом установимо прізвища героїв-правоохоронців, а також їх помічників з числа адвокатів-"рєшал" Бахматюка, з метою прославлення їх чину.