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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7325732673277328>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

05/10 без задору було. усіх зі святами прийдешніми. нехай чудеса відбуваються!
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:47

Re: Валютный рынок в контексте

нет никаких поводов для похода на черном даже на 28.50, всего лишь временные спекуляции, пузырь быстро сдувается как мы наблюдали при ВП, ничего нового, те кто тарились на панике при шумихе ВП хотят просто успеть выйти в 0 по 29, но им этого сделать не дадут, 3-4 января межбанк откроется стрелой вниз, дальше флетится будет на 27.5, нал присядет к 27.80-27.9, будут попытки раскочегарить к концу января, но 28.50 это потолок. межбанку 28.50 не видать даже в феврале, НБУ сильно закрутит гайки та и еще на фоне роста популярности пороха и огромным желанием выйти во 2 тур власть не допустит никакого мега роста, у НБУ есть все инструменты для влияния на рынок, единственное что может повлиять это мировой кризис которым уже пугают 2 года. до лета будет все тихо в пределах 27-28.50, а вот осенью может начаться жаришка.
vperepelov11
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:00

  vperepelov11 написав:нет никаких поводов для похода на черном даже на 28.50, всего лишь временные спекуляции, пузырь быстро сдувается как мы наблюдали при ВП, ничего нового, те кто тарились на панике при шумихе ВП хотят просто успеть выйти в 0 по 29, но им этого сделать не дадут

ЧР є ведомим, а МБ керованим. Хочете Ви, чи ні, якщо МБ розгонять вгору, то і готівка теж підніметься, незалежно буде попит, або ні, позначки на табло все одно змінюють. Як кажуть тягнути «за вуха». Для чого , це вже здогадаєтесь самі.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:30

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Вчера ушло 15,8 млрд в НБУ на овернайт и
23,3 на 14 дней на депосертификаты

Цифры правильные, но при анализе депосертификатов стоит оперировать парами пришло-ушло.
По овернайтам результат получается околонулевой - ушло в НБУ всего 50 млн.
По двухнеделькам результат действительно впечатляющий - 5,244 млрд. новых сертификатов.

Еще из факторов, влияющих на ликвидность, стоит обратить внимание на то, что за 2 дня было погашено 5,5 млрд. рефинанса. Банки у нас оказались суеверными - не хотят в НГ входить с долгами :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:39

Всем депозитчикам, вольно, заправиться!
Слепой траст с ссученной бандой под названием СБУ вас всех уже умножил на ноль с вашими депозитами. Не стесняются уже даже выборов.
"Дава, что дальше! Что будет дальше ..." (с)
:roll: :roll: :roll:

Сенсаційний успіх Служби безпеки України!
29 грудня 2018, 12:00


Не стомлююсь вітати СБУ з новими професійними досягненнями. На цей раз пишаюся київськими співробітниками Служби, котрі на днях знешкодили небезпечну злочиницю – вкладницю неплатоспроможного VAB-банку, котра вимагала від мільярдера Бахматюка повернути їй її ж вклад.

Нагадаю, це не останній успіх нашої спецслужби. Нещодавно СБУ прорапортувала, що не знайшла жодних доказів колаборантства Ахметова, Королевської чи Єфремова.

І тепер – новий успіх. Аграрний магнат Бахматюк може спати спокійно. 28 тисяч штатних співробітників Служби безпеки на гроші платників податків охороняють спокій власника банку-банкрута.
22.12.2018 Прокуратурою Донецької області було повідомлено про підозру вкладниці ВіЭйБі банку Ірені Росс у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України. Тобто "вимагання".

З матеріалів справи випливає, що та вимагала назад свій депозит. І якби не пильність СБУ, ніхто б не вгледів у цьому складу злочину і необхідності негайного поміщення Ірени Росс у слідчий ізолятор.

Та й не просто у СІЗО, а у СІЗО у Краматорську. Там, де найчесніші у країні суди, мабуть. Далекі від столичних спокус і галасу журналістів. Де завжди правосуддя квітло і цвіло.

23 грудня слідчий суддя Краматорського міського суду А.В. Бакуменко прийняв рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 30 діб в арештному домі Бахмутської установи виконання покарань N6 в Донецькій області.

Наразі вона знаходиться під вартою, і вже не буде турбувати мільярдера Бахматюка своїми дрібними вимогами.

Ну що ж, також вітаю і банкірів з черговою перемогою над ошуканими вкладниками!

Тепер жоден з цих маленьких негідників не наважиться і заїкнутися про повернення своїх вкладів. Довіра зростає!

Росте міць не тільки правоохоронної системи, але й стабільність фінансово-банківської системи.

PS Найближчим часом установимо прізвища героїв-правоохоронців, а також їх помічників з числа адвокатів-"рєшал" Бахматюка, з метою прославлення їх чину.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lut ... 45d5c41a3/

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:41

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша
Еще и погашение ОВГЗ 2 января почти на 3 млрд


на конце Января улетим?

Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?

Медвежий звоночек в откате с 29 до 27.50 говорит, что надо на любых отскоках вверх пользоваться ситуацией и продавать. Но я пас.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:43

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша
Еще и погашение ОВГЗ 2 января почти на 3 млрд


на конце Января улетим?

Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?

С какого перепугу? Там же уже МБ будет возвращаться в нормальное русло и курс тоже. Понятно же, что сейчас его пытаются задрать на "тонком" рынке, чтобы спровоцировать оленей.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:59

Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за январь-октябрь текущего года $61,3 млн, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на $45,8 млн, трансформаторов – на $38 млн, бумаги – на $27 млн.

Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг $20,7 млн.

https://interfax.com.ua/news/economic/556433.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Там же уже МБ будет возвращаться в нормальное русло и курс тоже.

Уже несколько дней как начал возвращаться в нормальное русло после аномального укрепления гривны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:00

Alex2006

старая песня о главном...

как гривна падает Alex2006 to disappear
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