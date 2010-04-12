Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за январь-октябрь текущего года $61,3 млн, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на $45,8 млн, трансформаторов – на $38 млн, бумаги – на $27 млн.
Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг $20,7 млн.
vitaliian написав:...... Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?
нет никаких поводов для похода на черном даже на 28.50, всего лишь временные спекуляции, пузырь быстро сдувается как мы наблюдали при ВП.... 3-4 января межбанк откроется стрелой вниз, дальше флетится будет на 27.5, нал присядет к 27.80-27.9, будут попытки раскочегарить к концу января, но 28.50 это потолок. межбанку 28.50 не видать даже в феврале
И это 2 поста с промежутком 5 минут! Как Вы написали в третьем: "Следите за ...".
Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за январь-октябрь текущего года $61,3 млн, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на $45,8 млн, трансформаторов – на $38 млн, бумаги – на $27 млн.
Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг $20,7 млн.
Сегодня я окончательно убедился, что ДС поощряет на форуме подонков. Мизантроп разместил на аватарке фото моего младшего сына с нарисованной траурной лентой. Я написал об этом ДС с одного из двух моих ников Tolevas, приложив скриншоты. В результате ник Tolevas забанен на 7 дней, а подонок нет. Вот такие вот пироги.