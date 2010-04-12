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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7325732673277328

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:04

  zzzzzz написав:
Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за январь-октябрь текущего года $61,3 млн, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на $45,8 млн, трансформаторов – на $38 млн, бумаги – на $27 млн.

Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг $20,7 млн.

https://interfax.com.ua/news/economic/556433.html

Пиар для внутреннего потребителя. Всё то же Россия будет закупать у Белорусской прокладки. Следите за ростом экспорта в РБ и новыми пэрэмогами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:11

  zorka написав:05/10 без задору було. усіх зі святами прийдешніми. нехай чудеса відбуваються!


Спасибо! Тебя тоже с наступающим. Чудес в троекратном размере. И здоровья их вынести!

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:15

  дядя Caша написав:
  zorka написав:05/10 без задору було. усіх зі святами прийдешніми. нехай чудеса відбуваються!


Спасибо! Тебя тоже с наступающим. Чудес в троекратном размере. И здоровья их вынести!

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ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ... Пускай здоровья побольше у всех будет ... Покупал сегодня в 10.00 по 28,05... Было 2000 столько и взял...
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:15

  vitaliian написав:......
Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?

нет никаких поводов для похода на черном даже на 28.50, всего лишь временные спекуляции, пузырь быстро сдувается как мы наблюдали при ВП....
3-4 января межбанк откроется стрелой вниз, дальше флетится будет на 27.5, нал присядет к 27.80-27.9, будут попытки раскочегарить к концу января, но 28.50 это потолок. межбанку 28.50 не видать даже в феврале

И это 2 поста с промежутком 5 минут! :lol:
Как Вы написали в третьем: "Следите за ...".

P.s. Насчёт "стрелой вниз" - может, "стремительным домкратом"? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:23

Сибарит

Банки под конец года по "просьбе" Минфина нахапали ОВГЗ что-бы спасти бюджет, в итоге полетели нормативы по кортокой ликвидности до 30 дней.

НБУ в итоге снизил нормативы что-бы не наказывать банки , но в дальнейшем НБУ намерен боротся с такими "играми"


Національний банк тимчасово знижує мінімальне значення LCR в іноземній валюті до 50%


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... r3RPjoZAjE
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:23

  Den написав:
  дядя Caша написав:
  zorka написав:05/10 без задору було. усіх зі святами прийдешніми. нехай чудеса відбуваються!


Спасибо! Тебя тоже с наступающим. Чудес в троекратном размере. И здоровья их вынести!

US
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ... Пускай здоровья побольше у всех будет ... Покупал сегодня в 10.00 по 28,05... Было 2000 столько и взял...


Спасибо. Взаимно. Здоровья.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:40

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:
Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за январь-октябрь текущего года $61,3 млн, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на $45,8 млн, трансформаторов – на $38 млн, бумаги – на $27 млн.

Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг $20,7 млн.

https://interfax.com.ua/news/economic/556433.html

Пиар для внутреннего потребителя. Всё то же Россия будет закупать у Белорусской прокладки. Следите за ростом экспорта в РБ и новыми пэрэмогами.


Ерунда. Есть графа страна происхождения в инвойсе.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:42

Сегодня я окончательно убедился, что ДС поощряет на форуме подонков.
Мизантроп разместил на аватарке фото моего младшего сына с нарисованной траурной лентой.
Я написал об этом ДС с одного из двух моих ников Tolevas, приложив скриншоты.
В результате ник Tolevas забанен на 7 дней, а подонок нет.
Вот такие вот пироги.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:47

zzzzzz уже писал, немного дополню:
«Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 миллионов долларов США», — отмечается в сообщении.

Общий импорт товаров из Украины в прошлом году составил $4,912 млрд.

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/12/29/1756067.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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