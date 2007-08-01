... ОПЕК прогнозирует на следующий год «рост добычи вне картеля и падение (мирового) спроса на нефть». Как предполагают в картеле, «спрос составит 98,79 млн баррелей, суммарная добыча стран вне картеля возрастет почти до 62 млн баррелей в сутки», — говорится в обзоре эксперта. Таким образом, указывает она, «в то время как ОПЕК и Россия будут ограничивать свою добычу, США, Канада, Казахстан, Бразилия и еще ряд стран будут ее наращивать, создавая давление на котировки и нивелируя эффект от соглашения (страны ОПЕК+ договорились в декабре о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки с 2019 года на 6 месяцев — ред.)». По оценкам Кокоревой, в первой половине года цены на «черное золото» могут опуститься ниже текущих отметок ($50 за баррель). «В самом пессимистичном случае цена на нефть марки Brent упадет до $35 за баррель, WTI — до $30 за баррель», — не исключает аналитик.

....Согласно документу, текущие уровни нефтедобычи в стране «недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений», и до критической точки остается около семи лет.



Так, отмечает Finanz.Ru, с 2025 года фонд действующих месторождений перестанет справляться с нагрузкой, а уже к 2035 году, согласно оценке Минэнерго, объемы производства могут рухнуть практически вдвое: с сегодняшних 11,4 млн баррелей в день до 6,3 млн баррелей в день.



Ранее, в сентябре, глава Минэнерго Александр Новак предупреждал, что без стимулирования нефтяной отрасли добыча «черного золота» может упасть на 44% к 2035 году. Он также отметил, что налоговые поступления от нефтяной отрасли могут сократиться на 3,3 трлн рублей в год без дополнительного стимулирования добычи в стране.



А наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман, как отмечает Bloomberg, заявлял, что Россия полностью исчезнет с мирового рынка нефти к середине 2030-х годов. Он добавил, что Эр-Рияд готов заместить выбывающие российские поставки.



Согласно стратегии Минприроды, чтобы остаться в большой нефтяной игре, необходимо разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Так, на сланец или глубоководные проекты на арктическом шельфе, по данным Роснедр, приходится две трети всей оставшейся нефти в стране.



Эксперты, однако, замечают, что проблема — в рентабельности. По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, себестоимость такой добычи от $70 долларов на суше до $150 долларов за баррель в Арктике. Кроме того, отметил он, нужны технологии, доступ к которым перекрыт санкциями Запада.



Директор энергетического центра «Сколково» Татьяна Митрова полагает, что поддержать добычу можно было бы за счет традиционных месторождений с применением интенсификации, путем разработки нетрадиционных запасов нефти на суше или за счет разработки морских месторождений на арктическом шельфе. Однако, подчеркнула она, собственных технологий и оборудования для таких работ у российских компаний практически нет.