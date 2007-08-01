vitaliian написав:...... Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?
нет никаких поводов для похода на черном даже на 28.50, всего лишь временные спекуляции, пузырь быстро сдувается как мы наблюдали при ВП.... 3-4 января межбанк откроется стрелой вниз, дальше флетится будет на 27.5, нал присядет к 27.80-27.9, будут попытки раскочегарить к концу января, но 28.50 это потолок. межбанку 28.50 не видать даже в феврале
И это 2 поста с промежутком 5 минут! Как Вы написали в третьем: "Следите за ...".
Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за январь-октябрь текущего года $61,3 млн, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на $45,8 млн, трансформаторов – на $38 млн, бумаги – на $27 млн.
Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг $20,7 млн.
... ОПЕК прогнозирует на следующий год «рост добычи вне картеля и падение (мирового) спроса на нефть». Как предполагают в картеле, «спрос составит 98,79 млн баррелей, суммарная добыча стран вне картеля возрастет почти до 62 млн баррелей в сутки», — говорится в обзоре эксперта.
Таким образом, указывает она, «в то время как ОПЕК и Россия будут ограничивать свою добычу, США, Канада, Казахстан, Бразилия и еще ряд стран будут ее наращивать, создавая давление на котировки и нивелируя эффект от соглашения (страны ОПЕК+ договорились в декабре о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки с 2019 года на 6 месяцев — ред.)».
По оценкам Кокоревой, в первой половине года цены на «черное золото» могут опуститься ниже текущих отметок ($50 за баррель). «В самом пессимистичном случае цена на нефть марки Brent упадет до $35 за баррель, WTI — до $30 за баррель», — не исключает аналитик.
....Согласно документу, текущие уровни нефтедобычи в стране «недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений», и до критической точки остается около семи лет.
Так, отмечает Finanz.Ru, с 2025 года фонд действующих месторождений перестанет справляться с нагрузкой, а уже к 2035 году, согласно оценке Минэнерго, объемы производства могут рухнуть практически вдвое: с сегодняшних 11,4 млн баррелей в день до 6,3 млн баррелей в день.
Ранее, в сентябре, глава Минэнерго Александр Новак предупреждал, что без стимулирования нефтяной отрасли добыча «черного золота» может упасть на 44% к 2035 году. Он также отметил, что налоговые поступления от нефтяной отрасли могут сократиться на 3,3 трлн рублей в год без дополнительного стимулирования добычи в стране.
А наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман, как отмечает Bloomberg, заявлял, что Россия полностью исчезнет с мирового рынка нефти к середине 2030-х годов. Он добавил, что Эр-Рияд готов заместить выбывающие российские поставки.
Согласно стратегии Минприроды, чтобы остаться в большой нефтяной игре, необходимо разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Так, на сланец или глубоководные проекты на арктическом шельфе, по данным Роснедр, приходится две трети всей оставшейся нефти в стране.
Эксперты, однако, замечают, что проблема — в рентабельности. По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, себестоимость такой добычи от $70 долларов на суше до $150 долларов за баррель в Арктике. Кроме того, отметил он, нужны технологии, доступ к которым перекрыт санкциями Запада.
Директор энергетического центра «Сколково» Татьяна Митрова полагает, что поддержать добычу можно было бы за счет традиционных месторождений с применением интенсификации, путем разработки нетрадиционных запасов нефти на суше или за счет разработки морских месторождений на арктическом шельфе. Однако, подчеркнула она, собственных технологий и оборудования для таких работ у российских компаний практически нет.
Адам Смит 20 дек. Еще S&P 500 продолжает что делать? Правильно, валиться! За сутки - минус 4%. В 2007-08 тоже так было: ФРС, действуя по учебнику, ставку повышало, акции потихоньку снижались... И так до осени 2008, когда всё буквально рухнуло
Касаемо учебников (я тоже часто их упоминаю) моя точка зрения такая: - Да. Действия "строго по учебнику" не являются 100%-ной антикризисной панацеей, но экономический волюнтаризм со 100%-ной вероятностью приводит к перманентному кризису.