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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7327732873297330>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:18

Re: Валютный рынок в контексте

А Київ ЧР все одно стоїть під набір позиції доляр 28.07-11/28.13-15-20. В інших містах трохи знизились. Мабуть в столиці сьогодні жвавіше йде конвертація.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:25

  Перес де Куэльяр написав:А Київ ЧР все одно стоїть під набір позиції доляр 28.07-11/28.13-15-20. В інших містах трохи знизились. Мабуть в столиці сьогодні жвавіше йде конвертація.

Фактически выросли на полгривны ещё вчера и все застопорилось.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:27

Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:39

  Мизантрóп написав:crazymod поправляйся

Так а реально что это за фото с рамкой ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41

  zzzzzz написав:
  Мизантрóп написав:crazymod поправляйся

Так а реально что это за фото с рамкой ?
Реально перешёл все границы!!!! Лично моё мнение ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:42

  ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html

Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.

Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:42

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый Вечер ВСЕМ.
Я прошу УБЕДИТЕЛЬНО ВСЕХ не писать более ничего , кроме как о валюте....!!!
Давайте помолчим кто ОН и кто НЕТ.

Пожалуйста !
Ведь скоро Праздник и не стоит портить настроение друг другу.

Не воспринимаете человека , лучше промолчать .

Убедительная ПРОСЬБА .
С Уважением .
Заранее БЛАГОДАРЕН,
холява
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:44

zzzzzz Фото людини із чорною лентою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка((((((
Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми.
Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти.
Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:44

  холява написав:Добрый Вечер ВСЕМ.
Я прошу УБЕДИТЕЛЬНО ВСЕХ не писать более ничего , кроме как о валюте....!!!
Давайте помолчим кто ОН и кто НЕТ.

Пожалуйста !
Ведь скоро Праздник и не стоит портить настроение друг другу.

Не воспринимаете человека , лучше промолчать .

Убедительная ПРОСЬБА .
С Уважением .
Заранее БЛАГОДАРЕН,
Уже Писал напаши ещё .... ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!! СЧАСТЬЯ!!! И УСПЕХОВ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ !! А всё остальное приложится ....
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:50

Ірина_ Спасибо за Вашу работу. И терпение. Хороших праздников.
Только не юля
vovan_prm
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