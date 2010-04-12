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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:18
А Київ ЧР все одно стоїть під набір позиції доляр 28.07-11/28.13-15-20. В інших містах трохи знизились. Мабуть в столиці сьогодні жвавіше йде конвертація.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:25
Перес де Куэльяр написав:
А Київ ЧР все одно стоїть під набір позиції доляр 28.07-11/28.13-15-20. В інших містах трохи знизились. Мабуть в столиці сьогодні жвавіше йде конвертація.
Фактически выросли на полгривны ещё вчера и все застопорилось.
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Zebra
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:27
Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html
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ihorkyiv
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:39
Мизантрóп написав:crazymod
поправляйся
Так а реально что это за фото с рамкой ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41
zzzzzz написав: Мизантрóп написав:crazymod
поправляйся
Так а реально что это за фото с рамкой ?
Реально перешёл все границы!!!! Лично моё мнение ...
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:42
ihorkyiv написав:
Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід
.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html
Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.
Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
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Zebra
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:42
Добрый Вечер ВСЕМ.
Я прошу УБЕДИТЕЛЬНО ВСЕХ не писать более ничего , кроме как о валюте....!!!
Давайте помолчим кто ОН и кто НЕТ.
Пожалуйста !
Ведь скоро Праздник и не стоит портить настроение друг другу.
Не воспринимаете человека , лучше промолчать .
Убедительная ПРОСЬБА .
С Уважением .
Заранее БЛАГОДАРЕН,
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холява
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:44
zzzzzz Фото людини із чорною лентою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка((((((
Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми.
Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти.
Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:44
холява написав:
Добрый Вечер ВСЕМ.
Я прошу УБЕДИТЕЛЬНО ВСЕХ не писать более ничего , кроме как о валюте....!!!
Давайте помолчим кто ОН и кто НЕТ.
Пожалуйста !
Ведь скоро Праздник и не стоит портить настроение друг другу.
Не воспринимаете человека , лучше промолчать .
Убедительная ПРОСЬБА .
С Уважением .
Заранее БЛАГОДАРЕН,
Уже Писал напаши ещё .... ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!! СЧАСТЬЯ!!! И УСПЕХОВ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ !! А всё остальное приложится ....
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:50
Ірина_ Спасибо за Вашу работу. И терпение. Хороших праздников.
Только не юля
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vovan_prm
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