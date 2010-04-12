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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7327732873297330

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:51

  Zebra написав:
  ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html

Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.

Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
Ну а чё я с Конотопа.. Население этого города каждый год уменьшается .... (Подкармливая население крупных городов) Нормальный процес глобализации... Население Украины тоже уменьшается подкармливая население соседних стран ... Тоже глобализация ... Осталось только построить Экономику и нас тоже начнёт кто-то подкармливать ...
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:52

По моему кто то уже во всю отмечает нг )))
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:57

  Ірина_ написав:zzzzzz Фото людини із чорною стрічкою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка((((((
Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми.
Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти.
Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!

З пов. Ірина
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:57

  Den написав:
  Zebra написав:
  ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html

Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.

Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
Ну а чё я с Конотопа.. Население этого города каждый год уменьшается .... (Подкармливая население крупных городов) Нормальный процес глобализации... Население Украины тоже уменьшается подкармливая население соседних стран ... Тоже глобализация ... Осталось только построить Экономику и нас тоже начнёт кто-то подкармливать ...

Отличие Украины от других бедных стран в уровне рождаемости. Пенсионеры выживают или за счёт огорода, или детей. Двоих работающих на одного неработающего такого уже нет и не будет.
Ни о каком достойном базовом доходе для всех не может быть и речи. Поэтому сказал что это утопия для Украины.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:04

  Zebra написав:
  Den написав:
  ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід.
hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html

Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.

Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
Ну а чё я с Конотопа.. Население этого города каждый год уменьшается .... (Подкармливая население крупных городов) Нормальный процес глобализации... Население Украины тоже уменьшается подкармливая население соседних стран ... Тоже глобализация ... Осталось только построить Экономику и нас тоже начнёт кто-то подкармливать ...
А я до сих пор счтитаю что Украина это Очень богагое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:14

  Den написав:А я до сих пор счтитаю что Украина это Очень богагое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши

Денисе - не забувайте,що і Польща ж не стоятиме на місці.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:21

  zzzzzz написав:По моему кто то уже во всю отмечает нг )))

Хтось тут 15 грудня створив сьомий нік,та один з форумчан вчасно помітив.

memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:22

  Ірина_ написав:zzzzzz Фото людини із чорною лентою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка((((((
Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми.
Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти.
Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!

З пов. Ірина


Так а хоть кого-то забанили ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:22

Den

КАКОЙ ЖЕ ТАМ КЛАССНЫЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ завод....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:24

  холява написав:Den

КАКОЙ ЖЕ ТАМ КЛАССНЫЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ завод....
А там прошло моё детсво .. на взлётке ... грибоки собирали .. Папа пилот ....
Den
 
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