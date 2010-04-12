ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід. hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html
Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.
Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
Ну а чё я с Конотопа.. Население этого города каждый год уменьшается .... (Подкармливая население крупных городов) Нормальный процес глобализации... Население Украины тоже уменьшается подкармливая население соседних стран ... Тоже глобализация ... Осталось только построить Экономику и нас тоже начнёт кто-то подкармливать ...
Ірина_ написав:zzzzzzФото людини із чорною стрічкою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка(((((( Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми. Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти. Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!
ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід. hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html
Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.
Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
Ну а чё я с Конотопа.. Население этого города каждый год уменьшается .... (Подкармливая население крупных городов) Нормальный процес глобализации... Население Украины тоже уменьшается подкармливая население соседних стран ... Тоже глобализация ... Осталось только построить Экономику и нас тоже начнёт кто-то подкармливать ...
Отличие Украины от других бедных стран в уровне рождаемости. Пенсионеры выживают или за счёт огорода, или детей. Двоих работающих на одного неработающего такого уже нет и не будет. Ни о каком достойном базовом доходе для всех не может быть и речи. Поэтому сказал что это утопия для Украины.
ihorkyiv написав:Завтра у мене річниця - 13 років, як я кинув дурну справу … працювати і занурився у світ чистого лендлордизму без офісного столу, крісла, начальників, підлеглих, стресів, робочих і вихідних днів. До пенсії - ще два роки і декілька днів. Чого ще жадати ?? Вчені прогнозують для людей у майбутньому шикарний спосіб життя - фактично комунізм як вищу форму капіталізму без ідеологічного примусу, гулагів, розстрілів і насильства щодо праці. І мені така організація життя вельми подобається. Шкода тільки, що це віддалена у часі перспектива, недосяжна ще для двох-трьох поколінь. Безумовний базовий дохід. hronika.info/neverojatnoe/383945-chto-zhdet-lyudey-v-buduschem-uchenye-podelilis-prognozom.html
Утопия. Особенно в Украине. Где смертность в 2 раза выше чем рождаемость.
Даже если будет поднята мировая производительность труда и производство, то все равно будет дорожать сфера обслуживания, природные ресурсы.
Ну а чё я с Конотопа.. Население этого города каждый год уменьшается .... (Подкармливая население крупных городов) Нормальный процес глобализации... Население Украины тоже уменьшается подкармливая население соседних стран ... Тоже глобализация ... Осталось только построить Экономику и нас тоже начнёт кто-то подкармливать ...
А я до сих пор счтитаю что Украина это Очень богагое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши
Ірина_ написав:zzzzzzФото людини із чорною лентою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка(((((( Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми. Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти. Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!