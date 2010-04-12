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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:29
Den написав: холява написав:Den
КАКОЙ ЖЕ ТАМ КЛАССНЫЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ завод....
А там прошло моё детсво(Немножко не там на авиа базе -рядышком) .. на взлётке ... грибоки собирали .. Папа пилот ....(А ВЫ в поле выходи ?? там сотни стоят вертолёв ... )
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:40
Den написав:
.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши
Украина потенциально
очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального
, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:42
ЛАД написав: Den написав:
.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши
Украина потенциально
очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального
, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
Я это делаю в отдельно взятыми мной фирмами на которых зарплата Больше Польськой !!!! их у меня их не одна шт !!! Достаточно начать с СЕБЯ!!!!
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Den
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:50
zzzzzz написав: Ірина_ написав:zzzzzz Фото людини із чорною лентою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка((((((
Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми.
Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти.
Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!
З пов. Ірина
Так а хоть кого-то забанили ?
Вроде, нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:51
ЛАД написав:
Так а хоть кого-то забанили ?
Вроде, нет.[/quote]
Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.
В игноре Пустобрех
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crazymod
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:52
Den написав: ЛАД написав: Den написав:
.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши
Украина потенциально
очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального
, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
Я это делаю в отдельно взятыми мной фирмами на которых зарплата Больше Польськой !!!! их у меня их не одна шт !!! Достаточно начать с СЕБЯ!!!!
У Вас несколько специфическая сфера деятельности.
Зарплаты высокие и у айтишников. Ну и что?
В отдельных отраслях и на отдельных фирмах могут быть значительные успехи. В масштабах страны всё это несколько сложнее.
Не совершайте ту же ошибку, что и Libo
, когда пишет о переполненных ресторанах в Киеве. Но он притворяется, что не понимает, а Вы, вроде, искренне.
P.s. А проверку орфографии всё же включите.
Математика не оправдание граммат. ошибок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:56
crazymod написав: ЛАД написав: zzzzzzz
Так а хоть кого-то забанили ?
Вроде, нет.
Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.
Ну, это не сейчас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:08
crazymod написав:
Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.
А це Ваш нік?memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:11
crazymod написав: ЛАД написав:
Так а хоть кого-то забанили ?
Вроде, нет.
Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.[/quote]
Я сегодня Вас вспоминал. когда сначала доллар вверх пошел , а потом , к вечеру начал откатываться .
К вечеру у нас предлагали даже 28.13 .
Что думаете пойдет вверх ?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:11
да сам штирлиц позавидовал бы левелу конспирации
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