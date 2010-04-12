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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 732973307331733273337334>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:29

  Den написав:
  холява написав:Den

КАКОЙ ЖЕ ТАМ КЛАССНЫЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ завод....
А там прошло моё детсво(Немножко не там на авиа базе -рядышком) .. на взлётке ... грибоки собирали .. Папа пилот ....(А ВЫ в поле выходи ?? там сотни стоят вертолёв ... )
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:40

  Den написав:.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши

Украина потенциально очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:42

  ЛАД написав:
  Den написав:.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши

Украина потенциально очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
Я это делаю в отдельно взятыми мной фирмами на которых зарплата Больше Польськой !!!! их у меня их не одна шт !!! Достаточно начать с СЕБЯ!!!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:50

  zzzzzz написав:
  Ірина_ написав:zzzzzz Фото людини із чорною лентою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка((((((
Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми.
Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти.
Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!

З пов. Ірина


Так а хоть кого-то забанили ? :mrgreen:

Вроде, нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:51

  ЛАД написав:
Так а хоть кого-то забанили ? :mrgreen:

Вроде, нет.[/quote]

Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:52

  Den написав:
  ЛАД написав:
  Den написав:.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши

Украина потенциально очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
Я это делаю в отдельно взятыми мной фирмами на которых зарплата Больше Польськой !!!! их у меня их не одна шт !!! Достаточно начать с СЕБЯ!!!!

У Вас несколько специфическая сфера деятельности.
Зарплаты высокие и у айтишников. Ну и что?
В отдельных отраслях и на отдельных фирмах могут быть значительные успехи. В масштабах страны всё это несколько сложнее.
Не совершайте ту же ошибку, что и Libo, когда пишет о переполненных ресторанах в Киеве. Но он притворяется, что не понимает, а Вы, вроде, искренне.

P.s. А проверку орфографии всё же включите. :)
Математика не оправдание граммат. ошибок. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:56

  crazymod написав:
  ЛАД написав:
zzzzzzz
Так а хоть кого-то забанили ? :mrgreen:

Вроде, нет.


Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

Ну, это не сейчас. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:08

  crazymod написав:Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

А це Ваш нік?
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tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:11

  crazymod написав:
  ЛАД написав:
Так а хоть кого-то забанили ? :mrgreen:

Вроде, нет.


Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.[/quote]


Я сегодня Вас вспоминал. когда сначала доллар вверх пошел , а потом , к вечеру начал откатываться .
К вечеру у нас предлагали даже 28.13 .
Что думаете пойдет вверх ?
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:11

  tea написав:
  crazymod написав:Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

А це Ваш нік?
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да сам штирлиц позавидовал бы левелу конспирации :D
somilitark
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