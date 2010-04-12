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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73307331733273337334>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:18

  tea написав:
  crazymod написав:Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

А це Ваш нік?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096


Да, это мой. Просто читал форум, попал случайно на какую-то статью, захотел оставить комментарий. Там нужно было залогиниться, был вариант через facebook, я даже не понял, что это будет учетка на форуме. А тут пишу модераторам, что у меня две учетки, забаньте их. И ничего. Впечатление, что модераторы все делают назло.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:19

  somilitark написав:
  tea написав:
  crazymod написав:Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

А це Ваш нік?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096

да сам штирлиц позавидовал бы левелу конспирации :D


Я вообще в шоке что тут твориться в нерабочее время :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:22

  холява написав:
  crazymod написав:
  ЛАД написав:
Так а хоть кого-то забанили ? :mrgreen:

Вроде, нет.


Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.



Я сегодня Вас вспоминал. когда сначала доллар вверх пошел , а потом , к вечеру начал откатываться .
К вечеру у нас предлагали даже 28.13 .
Что думаете пойдет вверх ?[/quote]

У вас плохо получается троллить. По-дилетантски. Прекрасно знаете, что по сути я в этой клоаке писать зарекся. Тем более, что мне курс больше не интересен.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:24

  somilitark написав:
  tea написав:
  crazymod написав:Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

А це Ваш нік?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096

да сам штирлиц позавидовал бы левелу конспирации :D


Зачем мне конспирация, если я везде пишу какие ники мои?
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:25

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Суб 29 гру, 2018 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:26

  crazymod написав:
  tea написав:
  crazymod написав:Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

А це Ваш нік?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096


Да, это мой. Просто читал форум, попал случайно на какую-то статью, захотел оставить комментарий. Там нужно было залогиниться, был вариант через facebook, я даже не понял, что это будет учетка на форуме. А тут пишу модераторам, что у меня две учетки, забаньте их. И ничего. Впечатление, что модераторы все делают назло.

Олександре Григоровичу.По-перше,хочу Вас привітати,що Ви стали татом...
Татом Кандидата технічних наук.
https://softranger.livejournal.com/600905.html
По-друге.А можливо,давайте розглянемо варіант,щоб Вам заблокували шість Ваших ніків (О_О,Лука,Траст,Толевас,Крейзімод і сінус),а залишили один,крайній -АНікульченко.
Все-одно у Вас не виходить шифруватись за іншими ніками.
Не хочете почати історію на форумі з чистої сторінки?
Востаннє редагувалось tea в Суб 29 гру, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:27

  vovan_prm написав:
  crazymod написав:
У вас плохо получается троллить. По-дилетантски. Прекрасно знаете, что по сути я в этой клоаке писать зарекся. Тем более, что мне курс больше не интересен.

Какая-то извращенная форма графомании


Не притворяйся тупым. Лучше пришли Мизантропу фото своих детей. Чтобы он их черной рамкой обвел. Ну или напрямую ДС-у.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:32

[quote="4540499:tea"]

Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.
Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.
Зато автор точно известен.
И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.
Но он позорно слился.
Никаких ников мне осталять не нужно.
Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.
К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:35

  crazymod написав:
  tea написав:
Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.
Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.
Зато автор точно известен.
И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.
Но он позорно слился.
Никаких ников мне осталять не нужно.
Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.
К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.


Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:35

  crazymod написав:Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.
Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.
Зато автор точно известен.
И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.
Но он позорно слился.
Никаких ников мне осталять не нужно.
Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.
К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.

Зрозуміло.
Ну тоді продовжуйте й далі плодити ніки.
tea
 
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  #<1 ... 73307331733273337334>
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