Да, это мой. Просто читал форум, попал случайно на какую-то статью, захотел оставить комментарий. Там нужно было залогиниться, был вариант через facebook, я даже не понял, что это будет учетка на форуме. А тут пишу модераторам, что у меня две учетки, забаньте их. И ничего. Впечатление, что модераторы все делают назло.
Да, это мой. Просто читал форум, попал случайно на какую-то статью, захотел оставить комментарий. Там нужно было залогиниться, был вариант через facebook, я даже не понял, что это будет учетка на форуме. А тут пишу модераторам, что у меня две учетки, забаньте их. И ничего. Впечатление, что модераторы все делают назло.
Олександре Григоровичу.По-перше,хочу Вас привітати,що Ви стали татом... Татом Кандидата технічних наук. https://softranger.livejournal.com/600905.html По-друге.А можливо,давайте розглянемо варіант,щоб Вам заблокували шість Ваших ніків (О_О,Лука,Траст,Толевас,Крейзімод і сінус),а залишили один,крайній -АНікульченко. Все-одно у Вас не виходить шифруватись за іншими ніками. Не хочете почати історію на форумі з чистої сторінки?
Востаннє редагувалось tea в Суб 29 гру, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были. Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно. Зато автор точно известен. И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему. Но он позорно слился. Никаких ников мне осталять не нужно. Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа. К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.
tea написав: Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были. Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно. Зато автор точно известен. И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему. Но он позорно слился. Никаких ников мне осталять не нужно. Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа. К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.
Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!
crazymod написав:Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были. Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно. Зато автор точно известен. И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему. Но он позорно слился. Никаких ников мне осталять не нужно. Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа. К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.
Зрозуміло. Ну тоді продовжуйте й далі плодити ніки.