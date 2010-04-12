Додано: Суб 29 гру, 2018 21:32

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Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.

Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.

Зато автор точно известен.

И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.

Но он позорно слился.

Никаких ников мне осталять не нужно.

Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.

К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.

В игноре Пустобрех