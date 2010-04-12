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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7331733273337334>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:37

  zzzzzz написав:
Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!

Еще лучше - от присутствия
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:43

  tea написав:
  crazymod написав:Лука, Траст и Синус - не мои ники и никогда ими не были.
Приписывание их мне - это клевета, наговор, можно называть, как угодно.
Зато автор точно известен.
И я этому автору предлагал спорить на любую сумму на эту тему.
Но он позорно слился.
Никаких ников мне осталять не нужно.
Тем более не нужны никакие предложения от того, кто был инициатором всей это компании ради дешевого хайпа.
К которой подключились отпетые подонки, а потом (или одновременно) и ДС.

Зрозуміло.
Ну тоді продовжуйте й далі плодити ніки.


Клеветать легко, никакие доказательства не нужны. Поэтому к отпетым подонкам тебе следует причислить в первую очередь себя. Я, если будут забанены мой старый ник и два текущих ни один ник новый создавать не собираюсь. Форум мне не интересен, валютные вопросы уже тоже. Валюта ушла, а с ней и вопросы. А ты можешь продолжать клеветать и приписывать мне все новые и новые ники. Это же так легко. Но, если ты обратишься к Холяве, он тебе точно скажет, как именно называется эта мания. А так пусть банят и твоих Луку, Траста и Синуса. Они, конечно, удивятся, но мне-то что?
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:43

Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.
Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.
Вернулись на 28.
Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.
Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.

осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)
военное положение - массовые продажи (голова 29)
провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)

Зображення
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 29 гру, 2018 21:44, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:43

  ЛАД написав:
  Den написав:.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши

Украина потенциально очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.

мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:44

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:
Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!

Еще лучше - от присутствия


Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:48

  Zebra написав:Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.
Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.
Вернулись на 28.
Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.
Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.

осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)
военное положение - массовые продажи (голова 29)
провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)

Зображення


Фигуры теханализа отрабатываются на 60-70%.Да и к тому же на рисунке нет данных об объёмах.А без них вообще нельзя сделать выводов. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

  crazymod написав:Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа
Зображення Сань,успокаивайся,все буде Україна :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:54

  crazymod написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:
Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!

Еще лучше - от присутствия


Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа


Хорошо .
Я Вам попытаюсь еще раз написать .
Для того , чтобы здесь не писать или не читать достаточно просто НЕ ЗАХОДИТЬ на форум .
Если Вы вменяемый человек , то почему Вы это не делаете ?


Это все равно , что набрать номер на телефоне и потом кричать на телефон, НЕ РАЗГОВАРИВАЙ СО МНОЙ .
Раз Вы такой настойчивый в Вашем желании уйти -УХОДИТЕ., все
Вы же прощались , зачем снова заходите ?
.... как только Вы появляетесь начинается ЕРЕСЬ и скандал !
Вы показываете насколько сложно устроена Ваша нервная система.
Уже все знакомы .
....А некоторым известно более чем другим.
Прощайте.
Вытру через 15 минут
Востаннє редагувалось холява в Суб 29 гру, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:54

Мизантрóп

Поговорим, когда выясним, кто ты в реале.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:56

  crazymod написав:Мизантрóп

Поговорим, когда выясним, кто ты в реале.

Надя знает :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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