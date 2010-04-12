Еще лучше - от присутствия
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:37
Еще лучше - от присутствия
Только не юля
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:43
Клеветать легко, никакие доказательства не нужны. Поэтому к отпетым подонкам тебе следует причислить в первую очередь себя. Я, если будут забанены мой старый ник и два текущих ни один ник новый создавать не собираюсь. Форум мне не интересен, валютные вопросы уже тоже. Валюта ушла, а с ней и вопросы. А ты можешь продолжать клеветать и приписывать мне все новые и новые ники. Это же так легко. Но, если ты обратишься к Холяве, он тебе точно скажет, как именно называется эта мания. А так пусть банят и твоих Луку, Траста и Синуса. Они, конечно, удивятся, но мне-то что?
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:43
Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.
Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.
Вернулись на 28.
Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.
Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.
осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)
военное положение - массовые продажи (голова 29)
провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 29 гру, 2018 21:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:43
мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:44
Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:48
Фигуры теханализа отрабатываются на 60-70%.Да и к тому же на рисунке нет данных об объёмах.А без них вообще нельзя сделать выводов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:54
Хорошо .
Я Вам попытаюсь еще раз написать .
Для того , чтобы здесь не писать или не читать достаточно просто НЕ ЗАХОДИТЬ на форум .
Если Вы вменяемый человек , то почему Вы это не делаете ?
Это все равно , что набрать номер на телефоне и потом кричать на телефон, НЕ РАЗГОВАРИВАЙ СО МНОЙ .
Раз Вы такой настойчивый в Вашем желании уйти -УХОДИТЕ., все
Вы же прощались , зачем снова заходите ?
.... как только Вы появляетесь начинается ЕРЕСЬ и скандал !
Вы показываете насколько сложно устроена Ваша нервная система.
Уже все знакомы .
....А некоторым известно более чем другим.
Прощайте.
Вытру через 15 минут
Востаннє редагувалось холява в Суб 29 гру, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:54
Мизантрóп
Поговорим, когда выясним, кто ты в реале.
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:56
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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