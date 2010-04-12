Додано: Суб 29 гру, 2018 21:54

crazymod написав: vovan_prm написав: zzzzzz написав:

Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!! Уважаемый, избавьте нас пожалуйста от Вашего флуда который не относится к теме ветки !!!

Еще лучше - от присутствия Еще лучше - от присутствия



Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа

Хорошо .Я Вам попытаюсь еще раз написать .Для того , чтобы здесь не писать или не читать достаточно просто НЕ ЗАХОДИТЬ на форум .Если Вы вменяемый человек , то почему Вы это не делаете ?Это все равно , что набрать номер на телефоне и потом кричать на телефон, НЕ РАЗГОВАРИВАЙ СО МНОЙ .Раз Вы такой настойчивый в Вашем желании уйти -УХОДИТЕ., всеВы же прощались , зачем снова заходите ?.... как только Вы появляетесь начинается ЕРЕСЬ и скандал !Вы показываете насколько сложно устроена Ваша нервная система.Уже все знакомы .....А некоторым известно более чем другим.Прощайте.Вытру через 15 минут