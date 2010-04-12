Zebra написав:Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим. Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ. Вернулись на 28. Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор. Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.
осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече) военное положение - массовые продажи (голова 29) провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)
Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы.
Давайте проведем эксперимент. У вас есть дети? Пришлите фото Мизантропу, он обведет их черной рамкой или поместит их в гроб. А вы будете тихо радоваться и не будете ничего писать по этому поводу. Вот тогда и проверим, какая у вас нервная организация. Ну что, шлете фото Мизантропу? Можно ДС. Он передаст.
Zebra написав:Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим. Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ. Вернулись на 28. Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор. Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.
осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече) военное положение - массовые продажи (голова 29) провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)
Фигуры теханализа отрабатываются на 60-70%.Да и к тому же на рисунке нет данных об объёмах.А без них вообще нельзя сделать выводов.
1. 60-70% явно больше 50/50 2. Влияние объёмов на реализацию тех.фигур - спорно.
Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?
С какого перепугу? Там же уже МБ будет возвращаться в нормальное русло и курс тоже. Понятно же, что сейчас его пытаются задрать на "тонком" рынке, чтобы спровоцировать оленей.
Zebra написав:
vitaliian написав:
proftpd66 написав: на конце Января улетим?
Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?
Медвежий звоночек в откате с 29 до 27.50 говорит, что надо на любых отскоках вверх пользоваться ситуацией и продавать. Но я пас.
чтобы купить контрабас или для бизнеса обычного, то главное купить баксы выгодно, если опять упадет, например с 28 до 27 и там останется, то не очень выгодно. А с другой стороны можно курс держать для себя на 28.5, а ее лучше 29.5 для самого себя
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Если у Вас с кем то не сложились отношения ,может следует разобраться между собой или сесть за стол и поговорить ? Просто здесь не место для выяснения отношений . Форум читают тысячи людей , и создается мнение , что говорят не о том....
crazymod написав: Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа
Хорошо . Я Вам попытаюсь еще раз написать .
Вы показываете насколько сложно устроена Ваша нервная система. Уже все знакомы . ....А некоторым известно более чем другим.
Олександре Григоровичу - перекладу Вам виділене мною у Пізнайка. Я і Пізнайко вчили психологію.Крім того,на форумі є форумчани з аналітичним складом розуму і гарною асоціативною пам"яттю. Знаєте,хто найшвидше розсеректив один з Ваших ніків.Я диву даюсь - як людина швидко це зробила.Мізантроп - красавчик!!!. А знаєте - в кого гарна асоціативна пам"ять?
tea написав:Зрозуміло. Ну тоді продовжуйте й далі плодити ніки.
Клеветать легко, никакие доказательства не нужны. Поэтому к отпетым подонкам тебе следует причислить в первую очередь себя. Я, если будут забанены мой старый ник и два текущих ни один ник новый создавать не собираюсь. Форум мне не интересен, валютные вопросы уже тоже. Валюта ушла, а с ней и вопросы. А ты можешь продолжать клеветать и приписывать мне все новые и новые ники. Это же так легко. Но, если ты обратишься к Холяве, он тебе точно скажет, как именно называется эта мания. А так пусть банят и твоих Луку, Траста и Синуса. Они, конечно, удивятся, но мне-то что?
Олександру Григоровичу,ну я ж вже писав повідомлення з доказами,що Траст і сінус це Ваші ніки.Ви тоді під цим повідомленням тиснули кнопку "скарга" і модератори їх видаляли. Ну Ви ж доросла людина,я Вам запропонував найкращий варіант - заблокувати шість ніків,залишити АНікульченко і почати історію з нової сторінки. Невже Вам не хочеться перед Новим Роком зробити собі ж свято,забути старе.
tea написав:Зрозуміло. Ну тоді продовжуйте й далі плодити ніки.
Клеветать легко, никакие доказательства не нужны. Поэтому к отпетым подонкам тебе следует причислить в первую очередь себя. Я, если будут забанены мой старый ник и два текущих ни один ник новый создавать не собираюсь. Форум мне не интересен, валютные вопросы уже тоже. Валюта ушла, а с ней и вопросы. А ты можешь продолжать клеветать и приписывать мне все новые и новые ники. Это же так легко. Но, если ты обратишься к Холяве, он тебе точно скажет, как именно называется эта мания. А так пусть банят и твоих Луку, Траста и Синуса. Они, конечно, удивятся, но мне-то что?
Олександру Григоровичу,ну я ж вже писав повідомлення з доказами,що Траст і сінус це Ваші ніки.Ви тоді під цим повідомленням тиснули кнопку "скарга" і модератори їх видаляли. Ну Ви ж доросла людина,я Вам запропонував найкращий варіант - заблокувати шість ніків,залишити АНікульченко і почати історію з нової сторінки. Невже Вам не хочеться перед Новим Роком зробити собі ж свято,забути старе.
А ну давай сюда свои "доказательства" по поводу Траста и Синуса. Выкладывай не бойся. Я жду. И ты опять врешь. Если бы там были "доказательства", то я бы точно не жал бы на жалобу, а показал, чего они стоят.
Востаннє редагувалось crazymod в Суб 29 гру, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.