RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 733273337334733573367337>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:56

  Zebra написав:Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.
Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.
Вернулись на 28.
Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.
Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.

осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)
военное положение - массовые продажи (голова 29)
провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)

Зображення

Гривня - не является конвертируемой валютой. Фигуры тех.анализа к ней малоприменимы.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 09.09.14
Подякував: 657 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:58

[quote="4540521:холява"]

Давайте проведем эксперимент. У вас есть дети? Пришлите фото Мизантропу, он обведет их черной рамкой или поместит их в гроб. А вы будете тихо радоваться и не будете ничего писать по этому поводу. Вот тогда и проверим, какая у вас нервная организация.
Ну что, шлете фото Мизантропу? Можно ДС. Он передаст.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
Повідомлень: 388
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:00

  Vitl написав:
  Zebra написав:Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.
Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.
Вернулись на 28.
Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.
Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.

осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)
военное положение - массовые продажи (голова 29)
провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)

Зображення


Фигуры теханализа отрабатываются на 60-70%.Да и к тому же на рисунке нет данных об объёмах.А без них вообще нельзя сделать выводов. :D

1. 60-70% явно больше 50/50
2. Влияние объёмов на реализацию тех.фигур - спорно.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 09.09.14
Подякував: 657 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:05

  Alex2006 написав:
  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
на конце Января улетим?

Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?

С какого перепугу? Там же уже МБ будет возвращаться в нормальное русло и курс тоже. Понятно же, что сейчас его пытаются задрать на "тонком" рынке, чтобы спровоцировать оленей.



  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
на конце Января улетим?

Думается до 10 января 29 пробьем. У кого какие мысли?

Медвежий звоночек в откате с 29 до 27.50 говорит, что надо на любых отскоках вверх пользоваться ситуацией и продавать. Но я пас.




чтобы купить контрабас или для бизнеса обычного, то главное купить баксы выгодно, если опять упадет, например с 28 до 27 и там останется, то не очень выгодно. А с другой стороны можно курс держать для себя на 28.5, а ее лучше 29.5 для самого себя :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 355
З нами з: 22.12.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:07

crazymod
Да, согласен , это не приятно.

Если у Вас с кем то не сложились отношения ,может следует разобраться между собой или сесть за стол и поговорить ?
Просто здесь не место для выяснения отношений .
Форум читают тысячи людей , и создается мнение , что говорят не о том....
холява
2
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1645 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:10

  холява написав:
  crazymod написав:
Я уже просил об этом ДС-а несколько недель. Но ему интересно троллить меня с помощью его протеже/клона Мизантропа


Хорошо .
Я Вам попытаюсь еще раз написать .

Вы показываете насколько сложно устроена Ваша нервная система.
Уже все знакомы .
....А некоторым известно более чем другим.

Олександре Григоровичу - перекладу Вам виділене мною у Пізнайка.
Я і Пізнайко вчили психологію.Крім того,на форумі є форумчани з аналітичним складом розуму і гарною асоціативною пам"яттю.
Знаєте,хто найшвидше розсеректив один з Ваших ніків.Я диву даюсь - як людина швидко це зробила.Мізантроп - красавчик!!!.
А знаєте - в кого гарна асоціативна пам"ять?
tea
 
Повідомлень: 16476
З нами з: 15.11.08
Подякував: 481 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:11

  Сибарит написав:
  Alex2006 написав:Там же уже МБ будет возвращаться в нормальное русло и курс тоже.

Уже несколько дней как начал возвращаться в нормальное русло после аномального укрепления гривны.

О, да, конечно)) Аномальное укрепление))) Интересно, что вы скажете весной :)

  prodigy написав:Alex2006

старая песня о главном...

как гривна падает Alex2006 to disappear

Откуда такие фантазии? Если что, сейчас "гривна падает", так что снова "в молоко".
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3364
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:15

  crazymod написав:
  tea написав:Зрозуміло.
Ну тоді продовжуйте й далі плодити ніки.


Клеветать легко, никакие доказательства не нужны. Поэтому к отпетым подонкам тебе следует причислить в первую очередь себя. Я, если будут забанены мой старый ник и два текущих ни один ник новый создавать не собираюсь. Форум мне не интересен, валютные вопросы уже тоже. Валюта ушла, а с ней и вопросы. А ты можешь продолжать клеветать и приписывать мне все новые и новые ники. Это же так легко. Но, если ты обратишься к Холяве, он тебе точно скажет, как именно называется эта мания. А так пусть банят и твоих Луку, Траста и Синуса. Они, конечно, удивятся, но мне-то что?

Олександру Григоровичу,ну я ж вже писав повідомлення з доказами,що Траст і сінус це Ваші ніки.Ви тоді під цим повідомленням тиснули кнопку "скарга" і модератори їх видаляли.
Ну Ви ж доросла людина,я Вам запропонував найкращий варіант - заблокувати шість ніків,залишити АНікульченко і почати історію з нової сторінки.
Невже Вам не хочеться перед Новим Роком зробити собі ж свято,забути старе.
tea
 
Повідомлень: 16476
З нами з: 15.11.08
Подякував: 481 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:17

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Невже Вам не хочеться перед Новим Роком зробити собі ж свято,забути старе.
Буде в Новий рік новий нік :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 03.12.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:19

  tea написав:
  crazymod написав:
  tea написав:Зрозуміло.
Ну тоді продовжуйте й далі плодити ніки.


Клеветать легко, никакие доказательства не нужны. Поэтому к отпетым подонкам тебе следует причислить в первую очередь себя. Я, если будут забанены мой старый ник и два текущих ни один ник новый создавать не собираюсь. Форум мне не интересен, валютные вопросы уже тоже. Валюта ушла, а с ней и вопросы. А ты можешь продолжать клеветать и приписывать мне все новые и новые ники. Это же так легко. Но, если ты обратишься к Холяве, он тебе точно скажет, как именно называется эта мания. А так пусть банят и твоих Луку, Траста и Синуса. Они, конечно, удивятся, но мне-то что?

Олександру Григоровичу,ну я ж вже писав повідомлення з доказами,що Траст і сінус це Ваші ніки.Ви тоді під цим повідомленням тиснули кнопку "скарга" і модератори їх видаляли.
Ну Ви ж доросла людина,я Вам запропонував найкращий варіант - заблокувати шість ніків,залишити АНікульченко і почати історію з нової сторінки.
Невже Вам не хочеться перед Новим Роком зробити собі ж свято,забути старе.


А ну давай сюда свои "доказательства" по поводу Траста и Синуса.
Выкладывай не бойся. Я жду.
И ты опять врешь.
Если бы там были "доказательства", то я бы точно не жал бы на жалобу, а показал, чего они стоят.
Востаннє редагувалось crazymod в Суб 29 гру, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
Повідомлень: 388
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 733273337334733573367337>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: crazymod, imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1407, 1408, 1409
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14089 1616106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 23:41
baffet
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1385297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 254860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.