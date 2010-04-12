Zebra написав:

Очень похоже, что формируется голова-плечи, но посмотрим.Если бы был бычий разворот, сегодня должны были прибавить еще хотя бы пол гривны, а не прилив-отлив. А по факту просто арбитражная конвертация на МБ и нале налитого ПДВ.Вернулись на 28.Желающих слиться по 29 вагон и тележка, учитывайте этот фактор.Как бы мне не хотелось загончика, при таком позитиве по ЗВР, нужен импульс еще какой то военной провокации.осенью выросли до 28, потом начали проседать с прицелом на 27.50 (левое плече)военное положение - массовые продажи (голова 29)провал на 27.50 и восстановление на 28 (правое плече)