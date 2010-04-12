Пізнайко - йдіть лягайте спати.Бо зара витратите купу нервів,ляжете спати пізно вночі,а вранці нам розкажете,що снилось,нібито бомбили Запоріжжя.
А такі сни - від нервів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:26
Пізнайко - йдіть лягайте спати.Бо зара витратите купу нервів,ляжете спати пізно вночі,а вранці нам розкажете,що снилось,нібито бомбили Запоріжжя.
А такі сни - від нервів.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:28
Где "доказательства", врунишка?
Востаннє редагувалось crazymod в Суб 29 гру, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:30
Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор ДС!
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:31
Зав"язую з Вами діалог.
П.С.Для форумчан,хто ще не вірить,що Траст і сінус це ніки Олександра Григоровича,можу написати в приватні.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:31
Добрый доктор ДС очень любит, когда чьих-то детей в траурную рамку обводят. Ну очень добрый!
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:33
Вот типичное поведение клеветника. Набросать на вентилятор, якобы у него есть какие-то доказательства и тут же слиться. Какое же ты гнилое! Будь мужчиной, отвечай за слова!
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:33
Брехня.Лёлик детдомовский.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:38
[quote="4540563:Мизантрóп"]
Надеюсь, в полиции не дураки сидят. Разберутся.
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:41
Re: Валютный рынок в контексте
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді порівняно з жовтнем звузився до 299 млн дол. США завдяки високому врожаю кукурудзи поточного року, так і сповільненню зростання імпорту на тлі покращення девальваційних очікувань населення. Про це повідомляє УНН та Нац поліція з посиланням на прес-службу НБУ.
У цілому за 11 місяців дефіцит поточного рахунку становив 4,4 млрд дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у відповідному періоді минулого року.
Попри певне сповільнення – в листопаді тривало зростання експорту товарів (на 6,2% у річному вимірі до 4,1 млрд дол. США) насамперед завдяки рекордному врожаю кукурудзи.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:48
Насчёт "неважливо чиє воно" - может, да, а, может, и важливо.
А вот "Лента за лентою" было явно лишним. Хорошо, что Вы его удалили, но становятся понятнее Ваши действия. Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.
P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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