RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73337334733573367337>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:26

  холява написав:
  crazymod написав:
Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

Я сегодня Вас вспоминал.

Пізнайко - йдіть лягайте спати.Бо зара витратите купу нервів,ляжете спати пізно вночі,а вранці нам розкажете,що снилось,нібито бомбили Запоріжжя. :mrgreen:
А такі сни - від нервів.
tea
 
Повідомлень: 16476
З нами з: 15.11.08
Подякував: 481 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:28

  tea написав:
  холява написав:
  crazymod написав:
Забанили. ДС забанил на неделю ник Tolevas, с которого я прислал скрин-шоты.

Я сегодня Вас вспоминал.

Пізнайко - йдіть лягайте спати.Бо зара витратите купу нервів,ляжете спати пізно вночі,а вранці нам розкажете,що снилось,нібито бомбили Запоріжжя. :mrgreen:
А такі сни - від нервів.


Где "доказательства", врунишка?
Востаннє редагувалось crazymod в Суб 29 гру, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
Повідомлень: 387
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:30

  Мизантрóп написав:Буде в Новий рік новий нік

Добрый доктор Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор ДС!

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 06.01.17
Подякував: 764 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:31

  crazymod написав:
  tea написав:Олександру Григоровичу,ну я ж вже писав повідомлення з доказами,що Траст і сінус це Ваші ніки.Ви тоді під цим повідомленням тиснули кнопку "скарга" і модератори їх видаляли.
Ну Ви ж доросла людина,я Вам запропонував найкращий варіант - заблокувати шість ніків,залишити АНікульченко і почати історію з нової сторінки.
Невже Вам не хочеться перед Новим Роком зробити собі ж свято,забути старе.


А ну давай сюда свои "доказательства" по поводу Траста и Синуса.
Выкладывай не бойся. Я жду.

Зав"язую з Вами діалог.
П.С.Для форумчан,хто ще не вірить,що Траст і сінус це ніки Олександра Григоровича,можу написати в приватні.
tea
 
Повідомлень: 16476
З нами з: 15.11.08
Подякував: 481 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:31

  Перес де Куэльяр написав:
  Мизантрóп написав:Буде в Новий рік новий нік

Добрый доктор Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор ДС!

*Відправлено з Чату


Добрый доктор ДС очень любит, когда чьих-то детей в траурную рамку обводят. Ну очень добрый!
В игноре Пустобрех
crazymod
 
Повідомлень: 387
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:33

  tea написав:Зав"язую з Вами діалог.
П.С.Для форумчан,хто ще не вірить,що Траст і сінус це ніки Олександра Григоровича,можу написати в приватні.


Вот типичное поведение клеветника. Набросать на вентилятор, якобы у него есть какие-то доказательства и тут же слиться. Какое же ты гнилое! Будь мужчиной, отвечай за слова!
В игноре Пустобрех
crazymod
 
Повідомлень: 387
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:33

  crazymod написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Мизантрóп написав:Буде в Новий рік новий нік

Добрый доктор Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор ДС!

*Відправлено з Чату


Добрый доктор ДС очень любит, когда чьих-то детей в траурную рамку обводят. Ну очень добрый!

Брехня.Лёлик детдомовский.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 03.12.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:38

[quote="4540563:Мизантрóп"]

Надеюсь, в полиции не дураки сидят. Разберутся.
В игноре Пустобрех
crazymod
 
Повідомлень: 387
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:41

Re: Валютный рынок в контексте

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді порівняно з жовтнем звузився до 299 млн дол. США завдяки високому врожаю кукурудзи поточного року, так і сповільненню зростання імпорту на тлі покращення девальваційних очікувань населення. Про це повідомляє УНН та Нац поліція з посиланням на прес-службу НБУ.

У цілому за 11 місяців дефіцит поточного рахунку становив 4,4 млрд дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у відповідному періоді минулого року.

Попри певне сповільнення – в листопаді тривало зростання експорту товарів (на 6,2% у річному вимірі до 4,1 млрд дол. США) насамперед завдяки рекордному врожаю кукурудзи.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1770704- ... rd-dolariv
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 03.12.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:48

  Ірина_ написав:zzzzzz Фото людини із чорною лентою, неважливо чиє воно, в будь-якому випадку це фото не для нашого форуму)Дурна витівка((((((
Досить ставити діагнози один одному!!!Це також не стосується тематики нашої. Для цього існують інші заклади та форуми.
Надіюся на розуміння, повертаємося в тему валюти.
Друзі, давайте не будемо один одному псувати настрій святковий!!!

З пов. Ірина

Насчёт "неважливо чиє воно" - может, да, а, может, и важливо.
А вот "Лента за лентою" было явно лишним. Хорошо, что Вы его удалили, но становятся понятнее Ваши действия. Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.

P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3459 раз.
Подякували: 3280 раз.
 
Профіль
2
2
4
  #<1 ... 73337334733573367337>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, crazymod, imlex і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1407, 1408, 1409
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14089 1616103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 23:41
baffet
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1385297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 254860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.