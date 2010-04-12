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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7334733573367337>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 968
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:54

  ЛАД написав: Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.

P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно. :mrgreen:

ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:56

  tea написав:
  ЛАД написав: Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.

P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно. :mrgreen:

ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.


Где "доказательства", балабол и врунишка?
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:56

  ЛАД написав:Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.


https://www.youtube.com/watch?v=EhTqvFaxiKo&t=240s
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:57

  tea написав:ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.

Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
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Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:01

  vovan_prm написав:
  tea написав:ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.

Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
Пользуйтесь кнопкой "Ответить"


А это фирменная фишка Чая. Якобы, пытаясь помочь человеку, еще больше его подставить.
Он всегда так поступал. Даже с O_O, на которую пускал слюни. Один в один. Якобы предупреждение с благими пожеланиями, но обязательно с цитатой.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:08

  vovan_prm написав:
  Trast написав:Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением

Вы не тумана напускайте, а поясните что к чему.
Может у Вас инсайд какой, или еще что...
Адекватные коллеги всегда за.
А пока в глаза бросается только провокационный тон.

Володимире - як Вам діалог? :mrgreen:
Взято звідси.
Валютный рынок в контексте
Прочитайте діалоги Траста за той день. :mrgreen:
Нікого не нагадує? :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:10

  vovan_prm написав:
  tea написав:ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.

Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
Пользуйтесь кнопкой "Ответить"

А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:12

  tea написав:
  vovan_prm написав:
  Trast написав:Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением

Вы не тумана напускайте, а поясните что к чему.
Может у Вас инсайд какой, или еще что...
Адекватные коллеги всегда за.
А пока в глаза бросается только провокационный тон.

Володимире - як Вам діалог? :mrgreen:
Взято звідси.
Валютный рынок в контексте
Прочитайте діалоги Траста за той день. :mrgreen:
Нікого не нагадує? :wink:


Это все "доказательства"??? Охренеть :)
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:14

  crazymod написав:
А это фирменная фишка Чая. Даже с O_O,

Я забув додати до Ваших шести ніків ще один - сьомий.

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tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:17

  холява написав:Форум читают тысячи людей , и создается мнение , что говорят не о том....

и вы лично этому всячески способствуете.
мягко провоцируя и подогревая флудера нести свою обычную балабольную чушь недоросля-переростка.
остались только вы. как только прекратите протягивать ему ногу помощи - он навсегда уйдёт и перестанет засырать, да-да, именно засырать, этот форум.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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