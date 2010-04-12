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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:54
ЛАД написав:
Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов
и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно.
ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:56
tea написав: ЛАД написав:
Даже в современной украинской Вики о "борьбе" УПА с нацистами говорится очень скромно.
Не стоит делать слишком больших героев из коллаборационистов
и приписывать им чуть ли не главную (существенную) роль в победе над нацизмом во Второй мировой.P.s. И не надо удалять этот пост.
P.p.s. Забанить меня можно.
ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
Где "доказательства", балабол и врунишка?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:57
tea написав:
ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
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Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:01
vovan_prm написав: tea написав:
ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
Пользуйтесь кнопкой "Ответить"
А это фирменная фишка Чая. Якобы, пытаясь помочь человеку, еще больше его подставить.
Он всегда так поступал. Даже с O_O, на которую пускал слюни. Один в один. Якобы предупреждение с благими пожеланиями, но обязательно с цитатой.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:08
vovan_prm написав: Trast написав:
Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду
. С уважением
Вы не тумана напускайте, а поясните что к чему.
Может у Вас инсайд какой, или еще что...
Адекватные коллеги всегда за.
А пока в глаза бросается только провокационный тон.
Володимире - як Вам діалог?
Взято звідси.Валютный рынок в контексте
Прочитайте діалоги Траста за той день.
Нікого не нагадує?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:10
vovan_prm написав: tea написав:
ЛАД - приберіть це повідомлення.
Якщо не приберете - чекайте коментарів з Західної України.
Щоб тоді не пожалкували.
Цитату затрите.
Бесполезно банить, если цитируют.
Пользуйтесь кнопкой "Ответить"
А я потім затру своє повідомлення.
Бо так ЛАД ще не зрозуміє,яке я повідомлення прошу стерти.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:12
tea написав: vovan_prm написав: Trast написав:
Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду
. С уважением
Вы не тумана напускайте, а поясните что к чему.
Может у Вас инсайд какой, или еще что...
Адекватные коллеги всегда за.
А пока в глаза бросается только провокационный тон.
Володимире - як Вам діалог?
Взято звідси.Валютный рынок в контексте
Прочитайте діалоги Траста за той день.
Нікого не нагадує?
Это все "доказательства"??? Охренеть
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:14
crazymod написав:
А это фирменная фишка Чая. Даже с O_O,
Я забув додати до Ваших шести ніків ще один - сьомий.memberlist.php?mode=viewprofile&u=118914
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:17
холява написав:
Форум читают тысячи людей , и создается мнение , что говорят не о том....
и вы лично этому всячески способствуете.
мягко провоцируя и подогревая флудера нести свою обычную балабольную чушь недоросля-переростка.
остались только вы. как только прекратите протягивать ему ногу помощи - он навсегда уйдёт и перестанет засырать, да-да, именно засырать, этот форум.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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