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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 23:20
Где "доказательства" про Траста и Синуса, жалкий лгунишка?
Потом будем с остальными разбираться.
Траста я хоть застал немного, но вот кто такие Синус и Лука?
Отвечай за слова, жалкий врун.
В игноре Пустобрех
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:20
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:24
edvardd написав: ЛАД написав: Den написав:
.....
А я до сих пор считаю что Украина это Очень богатое государство и если не тырить , то можно за 5 лет достичь уровня Польши
Украина потенциально
очень богатое государство.
Но для того, чтобы добиться богатства реального
, далеко не достаточно перестать тырить, да и за 5 лет уровня Польши тоже маловероятно.
Мановением волшебной палочки успехи в экономике не достигаются.
мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...
просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:26
tea написав:
А знаєте - в кого гарна асоціативна пам"ять?
а даунів
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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